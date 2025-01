Fico chce jednat o plynu na Slovensku. Přijeďte do Kyjeva, odpověděl Zelenskyj

Fico by uvítal jednání se Zelenským v co nejbližší době, schůzka by se podle něj mohla uskutečnit na Slovensku, blízko hranic s Ukrajinou, která se již téměř tři roky brání ruské vojenské invazi.

„Takovéto setkání vytvoří dobré předpoklady pro otevřený rozhovor o dodávkách plynu na Slovensko a do jiných zemí přes území Ukrajiny, o možných technických řešeních s ohledem na ukončení platnosti smlouvy mezi příslušnou ukrajinskou a ruskou společností k 31. prosinci 2024,“ napsal Fico v otevřeném dopise Zelenskému.

Schůzka by se měla týkat také dopadů zastavení přepravy plynu přes Ukrajinu na konkurenceschopnost slovenské ekonomiky a vztahů Slovenska a Ukrajiny.

„Ok. Přijeďte v pátek do Kyjeva,“ reagoval v pondělí v podvečer Zelenskyj na síti X bez dalších podrobností.

Fico v Kyjevě od ruské invaze na Ukrajinu zatím nebyl. Společná jednání slovenské a ukrajinské vlády se během ruské agrese odehrála v ukrajinském Užhorodu nebo slovenských Michalovcích, které jsou blízko společných hranic.

Fico po rozhodnutí Ukrajiny neprodloužit tranzit ruského plynu přes své území ostře kritizoval zejména Zelenského a například ho obvinil ze sabotáže. Ukrajinský prezident zase Fica obvinil, že otevřel druhou energetickou frontu proti Ukrajině na pokyn ruského prezidenta Vladimira Putina. Fico s Putinem jednal loni v prosinci v Moskvě.

V neděli pak Zelenskyj napsal, že Fico udělal chybu, když vsadil na Moskvu místo na vlastní zemi, na sjednocenou Evropu a na zdravý rozum. Na toto vyjádření Fico nereagoval s odůvodněním, že nechce vyhrocovat situaci.

Přicházíme o miliardy, tvrdí opět Fico

Slovenský premiér v dopise Zelenskému opět tvrdil, že Slovensko kvůli zastavení tranzitu plynu ročně přichází o zhruba půl miliardy eur (12,5 miliardy Kč). Dříve Fico uváděl, že jde o peníze za přepravu plynu přes Slovensko.

Slovenští opoziční politici to ale zpochybnili a uvedli, že objem přepraveného plynu přes Slovensko klesal už dříve a že slovenský polostátní přepravce plynu Eustream se dostal do ztráty.

V Eustreamu má podíl a manažerskou kontrolu skupina Energetický a průmyslový holding (EPH) českého podnikatele Daniela Křetínského.

Slovenská opozice už dříve tvrdila, že Fico měl o dodávkách plynu místo Moskvy jednat v Kyjevě. Poukázala rovněž na to, že Rusko má podle příslušné smlouvy zajistit přepravu plynu až na Slovensko a že státní firma SPP by měla zažalovat ruský koncern Gazprom za nedodání plynu.

Nynější Ficova vláda po svém předloňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob. Fico také dlouhodobě zpochybňuje protiruské sankce, které přijala EU. Loni slovenská vládní koalice zase opakovaně omezila poskytování státních příspěvků na ubytování uprchlíků z Ukrajiny.