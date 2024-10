Ukrajinská legie v Polsku nevznikne, chybí zájemci, připustil polský ministr

Legie, která měla být tvořena Ukrajinci žijícími v Polsku, nevznikne, nenašlo se dost zájemců, kteří by do ní chtěli vstoupit. Ve středu to připustil polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz....

Lidi narozené v roce 1989 a později posílá koalice do penze v 67 letech

Tvrdý odpor opozičních hnutí ANO a SPD vyvolal nový návrh vládní koalice, podle nějž by se měl věk odchodu do důchodu postupně zvýšit až na 67 let. V tomto věku by do důchodu měli odcházet všichni,...