Bundeswehr má munici na dva dny boje. Scholz přitom sliboval obrat strategie

Ukrajinci pálí svou munici proti ruským pozicím s mnohem větší intenzitou, než dokážou pokrýt dodávky západních spojenců. Ani masivní dodávky nábojů a dělostřeleckých granátů nedokážou tento problém vyřešit. Severoatlantická aliance se pouští do závodu s časem, aby své zbraně, často zaměřené na sofistikované protipovstalecké operace, překonfigurovala na nové potřeby dělostřeleckých bojů. To však bude chtít čas, několik let.

Obranný průmysl ale není schopen vyrobit chybějící zbraně přes noc, žádá si trpělivost. To politici nechtějí slyšet.