Zatímco pátek byl zatím nejteplejším dnem letošního roku, v sobotu do Česka dorazily silné bouřky a začalo se ochlazovat. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zasáhnou zejména sever Čech...

Policie pátrá po dvanáctileté Natálii z Nymburska, zmizela po čarodějnicích

Policie pátrá po dvanáctileté Natálii Kajabové z Nymburska, která odjela na poslední dubnový den ke kamarádce do Poděbrad a nevrátila se domů. Mohla by se pohybovat i v Praze. Na síti X to v sobotu...