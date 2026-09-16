Informaci podle ruskojazyčných médií potvrdil Apti Alaudinov, zástupce šéfa hlavního vojensko-politického ředitelství ruských ozbrojených sil, který také velí čečenským zvláštním silám.
Maďar v příspěvku na telegramu připomněl, že Putin v červenci o Grunisovi mluvil jako „o člověku s litevským příjmením narozeném v Kazani, který skvěle bojuje“.
„Já jako člověk s maďarskou přezdívkou narozený na Ukrajině hlásím: generál Grunis byl zlikvidován 12. září ve svém nočním úkrytu na území dočasně okupované Doněcké oblasti,“ napsal Brovdi.
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Portál Meduza píše, že Alaudinov k úmrtí Grunise uvedl, že generál zemřel jako hrdina a že „svoji posvátnou službu plnil až do konce“. Další podrobnosti nezveřejnil.
Podle Brovdiho je Grunis sedmým vysoce postaveným ruským důstojníkem, který zemřel při útoku ukrajinských dronových vojsk.
Koncem srpna ruské ministerstvo obrany oznámilo, že šéf resortu Andrej Belousov Grunise vyznamenal „za odvahu a hrdinství, které prokázal při výkonu vojenské služby“.