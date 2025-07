„Slyšíme, co společnost říká. Vidíme, co lidé očekávají od státních institucí – zajištění spravedlnosti a efektivní fungování každé instituce,“ napsal Zelenskyj na síti X, kde informoval o jednání s představiteli tajné služby SBU, národního protikorupčního úřadu NABU, speciální protikorupční prokuratury SAP, národní agentury pro prevenci korupce NAZK, státního úřadu pro vyšetřování DBR, ministerstva vnitra a generální prokuratury.

„Všichni máme společného nepřítele: ruské okupanty. A obrana ukrajinského státu vyžaduje dostatečně silný systém donucovacích a protikorupčních orgánů – takový, který zajistí skutečný pocit spravedlnosti,“ doplnil Zelenskyj, podle jehož sdělení se zúčastnění dohodli, že budou konstruktivně spolupracovat.

Ukrajinský parlament o den dříve schválil zákon, který podle serveru Ukrajinska pravda předpokládá, že NABU a SAP budou podléhat generálnímu prokurátorovi. Dosud šlo o nezávislé úřady.

Generální prokurátor Ruslan Kravčenko byl do úřadu jmenován v červnu a podle serveru Kyiv Independent je považován za osobu loajální Zelenskému. Ten hned v úterý zákon podepsal.

Hlasování v parlamentu se uskutečnilo den poté, co pracovníci tajné služby SBU provedli více než 80 prohlídek na různých místech s cílem rozkrýt možný ruský vliv v NABU. Ta před hlasováním uvedla, že zákon „fakticky zničí nezávislost“ agentury i protikorupční prokuratury. Ředitel NABU Semen Kryvonos a šéf SAP Oleksandr Klymenko ve společném prohlášení podle stanice Suspilne vyzvali prezidenta, aby zákon vetoval.

Ve středu NABU a SAP vydaly na Telegramu společné prohlášení, kde uvedly, že legislativní změny podstatně omezují jejich nezávislost a vyzvaly k obnovení své autonomie. „Pro obnovení plnohodnotné a nezávislé práce jsou nezbytné jasné a jednoznačné kroky na úrovni zákona, které obnoví záruky zrušené parlamentem,“ stojí v prohlášení.

Vznik NABU a SAP byl jedním z výdobytků proevropské revoluce na Majdanu, která v roce 2014 svrhla proruského prezidenta Viktora Janukovyče. Kritici podle agentury AFP vnímají nový zákon jako upevňování moci v rukou Zelenského a obávají se, že vládě umožní vměšovat se do významných případů korupce.

Kyjev v posledních letech zaujal tvrdý postoj ke korupci, a to jednak kvůli budoucímu vstupu do Evropské unie, tak i kvůli spojencům, kteří jí posílají vojenskou pomoc, dodala AFP. Podle vyšetřovatelů korupce v zemi zůstává problémem.

Protestuje se v Kyjevě, Oděse i Dnipru

Stovky Ukrajinců v úterý večer protestovaly proti zákonu poblíž prezidentského úřadu v centru Kyjeva a požadovaly prezidentovo veto, menší akce se konaly i v několika dalších městech, jako jsou Lvov, Dnipro nebo Oděsa.

Podobné demonstrace přitom na Ukrajině omezuje válečný stav a zákaz nočního vycházení, připomněl server Politico. Stanice BBC na svém označuje demonstrace za největší protivládní protesty na Ukrajině za dobu ruské invaze.

Schválení zákona přimělo některé evropské spojence Kyjeva k nejostřejší kritice Zelenského vlády od ruské invaze, napsala agentura Reuters.

Omezení nezávislosti ukrajinského protikorupčního úřadu je překážkou na cestě Ukrajiny do EU, uvedl německý ministr zahraničí Johann Wadephul a dodal, že od Kyjeva očekává důsledné pokračování boje proti korupci.

Nejmenovaný západní diplomat, jehož citoval Reuters, označil vývoj za „nejnebezpečnější okamžik“ pro nezávislost protikorupčních orgánů. „Ukrajinská strana čím dál více testuje meze,“ uvedl, čímž narážel na trpělivost spojenců Kyjeva.

Ke zrušení zákona vyzvali také někteří ukrajinští opoziční poslanci. Jaroslav Železňak ze strany Hlas (Holos) uvedl, že on a několik dalších zákonodárců chtějí přijít s návrhem zákona, jenž by zrušil ten stávající, který hodlají také napadnout u ústavního soudu.

OECD varovala Kyjev před negativními dopady oslabení boje proti korupci

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve středu varovala Kyjev před negativními dopady útoku na nezávislost ukrajinských protikorupčních úřadů na investice do obrany a financování rekonstrukce země, která se čtvrtým rokem brání ruské agresi.

V dopise tak učinila šéfka protikorupčního oddělení OECD Julie Fromholzová. Vyjádřila hluboké znepokojení a varovala, že nový zákon výrazně podkopává nezávislost NABU a SAP, což OECD může hodnotit jako oslabení ukrajinských závazků dodržovat své povinnosti. Do budoucna to může ohrozit snahu Ukrajiny připojit se k OECD.

Fromholzová v dopise z 22. června ještě vyzývala, aby prezident Zelenskyj zákon nepodepisoval, ale dodala, že pokud dopis obdrží až po podepsání zákona, organizace vybízí ukrajinské úřady k dalším změnám v zákonech v zájmu zachování nezávislosti. „Naléhavě vybízím posoudit tuto otázku s nejvyšší vážností,“ napsala.

„Boj proti korupci se vrací do časů proruského prezidenta Viktora Janukovyče,“ usoudil portál Ukrajinska pravda ve středečním komentáři o dopadech rozšíření pravomocí generálního prokurátora, podřízeného hlavě státu.

„I uprostřed probíhající ruské agresivní války dosáhla Ukrajina významného pokroku v boji proti korupci a uznala, že robustní rámec integrity je nezbytný pro důvěru podniků, důvěru veřejnosti a poválečnou obnovu,“ uvedl generální tajemník OECD Mathias Cormann při květnovém hodnocení, připomněl ve středu portál Kyiv Independent.

Dodal, že Ukrajina se snaží do konce příštího roku stát se členem OECD, která sídlí v Paříži a sdružuje 38 hospodářsky vyspělých států, řídících se principy demokracie a tržní ekonomiky.

Přihlášku do OECD podal v červenci 2022 tehdejší ukrajinský premiér Denys Šmyhal. Podpora OECD je zásadní pro dokončení strukturálních reforem, které jsou předpokladem pro vstup Ukrajiny do Evropské unie i budoucí poválečnou obnovu země, uvedl Šmyhal. „Ukrajina sdílí všechny cíle a hodnoty organizace a chce se k ní co nejdříve připojit,“ dodal.