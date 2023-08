Válčíme proti dvěma nepřátelům, míní Ukrajinky. Kromě Ruska i se stereotypy

Iryna Malcevová se jen tak tak držela na nohou, zatímco v kyjevském kostele přihlížela zádušní mši za svou dceru Eleonoru, plukovnici ukrajinské armády. Čtyřiatřicetiletá žena patřila k dvanácti vojákům, kteří v minulém týdnu zahynuli při ruském ostřelování města Orichove v Záporožské oblasti.

Od vypuknutí ruské invaze přišla o život už nejméně stovka ukrajinských vojaček a 500 utrpělo zranění. „Byla plamenem, který jsem následoval. Vždy dělala to, co považovala za správné. Potřebujeme v armádě více žen, jako byla Elja,“ uvedl na bohoslužbě seržant z jejího útvaru.

Její další spolubojovník ale deníku The Guardian řekl, že přestože podřízení Malcevovou respektovali a poslouchali, o vysokém velení „se to říci nedalo“. „Máme normy jako NATO, ale sovětský systém a mentalitu. Kdyby Eleonoru poslouchali, ona a další nemuseli zemřít,“ prohlásil.

V ukrajinské armádě slouží na padesát tisíc žen, z toho asi pět tisíc na frontě. Ačkoli ukrajinské ministerstvo obrany podtrhává obraz obránců a obránkyň bojujících společně proti nepříteli, z rozhovorů s vojákyněmi vyplývá, že se ženám stále nedostává stejného respektu a zacházení.

To potvrzuje i sedmadvacetiletá seržantka Nadija Haranová, která v armádě slouží od roku 2017 – ukrajinská legislativa až o rok později umožnila zařazovat ženy na bojové pozice. „Existuje rovnost na papíře, ale v praxi je to jiné. Potřeby žen, ať už jde o uniformu, neprůstřelnou vestu, hygienu či kariérní postup, nejsou považovány za prioritu a mnozí muži v armádě je považují za provokaci,“ řekla Haranová, která se účastnila bojů u Bachmutu či Soledaru.

„Řekla bych, že musíme bojovat proti dvěma nepřátelům najednou. Jedním z nich je Rusko, druhým řada stereotypů a stigmat, kterým denně čelíme. Jediné místo, o němž můžu říci, že jsem se s nimi nesetkala, bylo na frontě. Protože tam jsou všichni zatraceně zaneprázdnění bojem,“ dodala.

„Ve společnosti panuje názor, že se ženy hlásí do armády, aby si tam našly manžela,“ popsala stanici BBC Jevgenija Velyká z charitativní organizace Arm Women Now, která poskytuje pomoc ukrajinským vojačkám.

Rovněž uvedla, že jí některé z žen pověděly o případech fyzického týrání v armádě. „Neznáme rozsah problému, protože ne každá vojačka promluví,“ dodala. Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Malyarová BBC řekla, že se jedná jen o „několik případů“ v kontrastu se stovkami tisíc vojáků.

Ženám chybí uniformy, boty i vesty

Problém pro ukrajinské vojákyně stále představuje také něco tak samozřejmého jako jsou uniformy. Ženy se musí spokojit s těmi určenými pro muže, koupit si vlastní nebo požádat o asistenci některou z charitativních organizací na pomoc ženám v armádě.

K dostání v armádě nejsou ani přizpůsobené neprůstřelné vesty, takže jsou vojačkám často příliš těsné na hrudníku, což vede k jejich vyklenutí na břiše a obnažení životně důležitých orgánů. „Musela jsem si koupit vlastní vestu, protože z té nafasované mě bolela záda,“ popsala šestadvacetiletá poručice Kateryna Myrončuková z ukrajinské 36. brigády.

Potíž je také s obuví. „Je velký problém sehnat armádní boty s menší velikostí,“ uvedla čtyřiačtyřicetiletá odstřelovačka Olena Bilozerská.

Dokonce i Malyarová připustila, že její polní uniforma je určena pro muže, takže si ji musela kvůli svému „malému vzrůstu“ upravit. Dodala ale, že vláda dosáhla pokroku. „Uniforma pro ženy byla vyvinuta, otestována a v blízké budoucnosti se začne vyrábět ve velkém,“ řekla BBC.

Sexismus i sexuální obtěžování

Vojákyně, s nimiž hovořil The Guardian, se shodují, že nejnaléhavěji je zapotřebí v armádě změnit mentalitu. „Slyšela jsem od vyšších důstojníků taková tvrzení, jakože patřím do kuchyně. Vím o mnoha ženách, kterým se stalo to samé,“ uvedla Haranová.

Také Jevgenije Emeraldová, známá ukrajinská sniperka, se podle svých slov loni po příchodu do armády setkala se sexismem. „Když jsem přišla do speciálních jednotek, jeden z bojovníků mi řekl: ‚Holka, co tady děláš? Jdi a uvař boršč.‘ V tu chvíli mě to hodně zasáhlo,“ uvedla.

„Moje bývalá podřízená, zdravotnice, podala oznámení o sexuálním obtěžování, u kterého byli svědci – samí muži. Všichni odmítli svědčit v její prospěch a její velitel jí vyhrožoval, že ji nechá zavřít na psychiatrii,“ popsala Haranová. „Navzdory všem těmto věcem ale každý den bojujeme, zlepšujeme se a něčeho dosahujeme,“ podotkla.

Socioložka Anna Kvitová Rádiu Svobodná Evropa (RFE) řekla, že ačkoli se postavení žen v ukrajinské armádě postupně zlepšuje, není sexuální obtěžování v ukrajinském zákoně dobře definováno, v armádě neexistují příslušné postupy pro jeho řešení a stále je nedostatečně hlášeno.

„Je to tvrdá práce,“ popsala BBC sniperka Iryna, která se účastní protiofenzivy na Donbasu. Pro mnohé je příkladem reforem, o které tolik bojovnic usiluje – stala se velitelkou jinak čistě mužské formace.