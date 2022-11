Rusové v Chersonské oblasti utahují šrouby, pátrají po členech odboje

„Viděla jsem ukrajinskou vlajku a rozplakala se,“ uvedla Anna, která v minulém týdnu přicestovala z Chersonské oblasti do Ukrajinou kontrolovaného Záporoží v konvoji šesti civilních aut. Anna a její syn měli štěstí. Počet těch, kteří se dostanou z Kremlem ovládaných území na jižní Ukrajině, se podle listu The New York Times tenčí. Okupanti na kontrolních stanovištích přitvrzují.

Mnozí z těch, kteří v konvoji dorazili, potřebovali akutně lékařskou péči. Čtyřicetiletá Ludmyla s rodinou přijela z vesnice Červonoblahodatné na východě Chersonské oblasti. „Obec obsadili ruští vojáci z Čečenska. Přestěhovali se do prázdných domů a prohledávali obyvatele,“ uvedla.

Ukrajinská armáda vede v Chersonské oblasti od konce léta protiofenzivu. Civilisté popsali, že ruští vojáci napříč regionem nyní stále častěji hledají úkryt v soukromých bytech a domech, zejména v středisku Chersonu.

„Kontrola na každé křižovatce“

„Ukrajinské armádě se daří ničit administrativní budovy, které nepřítel využíval jako základny. Rusové proto používají civilisty jako krytí před ukrajinskou palbou,“ uvedl osmatřicetiletý dělník Vladimir z Chersonu, který město opustil před několika dny. „Cesta do Záporoží trvala dva dny. Rusové nás kontrolovali na každé křižovatce. Nezajímalo je, že vezu nemocného,“ řekl.

Ruská okupační správa podle něj z Chersonu evakuovala všechny příslušníky policejních sil, ruských národních gard a lidi, kteří s ní spolupracovali. „Brali s sebou vybavení nemocnic,“ popsal Vladimir. V Chersonu ale podle něj nadále zůstává ruská armáda. „Není vidět, že by odsud odjížděla obrněná vozidla nebo tanky. Myslím, že tu zůstanou,“ míní.

Představitel proruské správy ve čtvrtek uvedl, že ruští vojáci v Chersonské oblasti se patrně stáhnou ze západního břehu Dněpru. Ukrajinská vláda ale varovala, že zpráva může být provokací a součástí ruské taktiky.

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek prohlásil, že z Chersonu je potřeba evakuovat všechny civilisty, kteří žijí v zónách „nejnebezpečnějších operací“. Okupační správa oblasti uvádí, že ze západního břehu Dněpru na východní přepravila v uplynulých týdnech už desítky tisíc lidí. Minulý týden pak začala nutit civilisty k odchodu z domovů také ve městech a obcích ležících na asi 15 kilometrů dlouhém pásu podél východního břehu řeky.

Utahování šroubů

Situace v Chersonské oblasti se podle místních nyní výrazně zhoršila. „Ruští vojáci nosí převážně civilní oblečení a žijí v civilních obydlích. Okupanti zintenzivnili filtrační opatření. Hledají podzemní hnutí,“ uvádí stanice CNN s odkazem na ukrajinské Centrum národního odporu. Podle něj Rusové v posledních dnech zadrželi několik desítek lidí.

„Ruští vojáci se v okupovaných obcích chovají vůči civilistům agresivněji. Když chtějí dům, kde stále někdo bydlí, tak lidi vykopnou,“ píše CNN.

„Začali utahovat šrouby. Aktivně hledají lidi s proukrajinskou pozicí,“ uvedl devětadvacetiletý Jevhen z Chersonu, který z města odešel na konci září. Předtím musel okupační správu požádat o povolení k překročení Dněpru a posléze cestovat přes kontrolní stanoviště ve městě Vasylivka zhruba 50 kilometrů jižně od Záporoží. Jde o jediné v současnosti fungující stanoviště, kudy se mohou civilní vozidla dostat z Ruskem okupovaného území.

„Jen na přejezd Dněpru jsme čekali ve frontě dva dny, protože v provozu byl pouze jeden trajekt a ruská armáda evakuovala na východní břeh své muže a munici. Pustili jen několik civilních automobilů,“ konstatoval.

Lidé v Chersonu se podle něj nemohou dočkat, až se město vrátí do rukou Ukrajinců. „Nálada se tam mění. Lidé oslavují zásahy ruských základen. Prodavači v obchodech odmítli platbu v ruských rublech,“ popsal.

Cherson, ležící u ústí Dněpru do Černého moře, měl před válkou přibližně 280 tisíc obyvatel. Stal se prvním velkým ukrajinským městem, kterého se Rusové zmocnili po únorovém vpádu na Ukrajinu. Cherson má velký strategický význam, protože je pozemní spojnicí mezi Rusy ovládanými územími na východě Ukrajiny a poloostrovem Krym, který Rusko anektovalo v roce 2014.