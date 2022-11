VIDEO: Co věta, to nadávka. Rus obhlíží na náklaďáku škody od HIMARS

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Podívejte, co zbylo z mého auta po tom, co ho zasáhla ta za*raná střela. Je úplně zničené,“ rozčiluje se na videu ruský voják.

„Koukněte na ty díry, jaké to udělalo, Ta konstrukce je úplně proděravělá. Kur*a, je to silný (HIMARS pozn. red.). V podstatě je celá proražená skrz na skrz. I železná část turbíny. To je tak v pr*eli,“ nešetří vulgarismy autor videa.

„Opravit – dělají si legraci? Tady není co opravovat. Celý podvozek je zničený, všechny dveře jsou zničené, jak kdyby na ně střílela celá armáda vojáků z děla,“ říká.

„Tohle je to, co ty zas*ané americké střely HIMARS nabité ocelovými kuličkami dělají. Celá kapota je zničená, sakra. Jaká obrana proti takovým střelám může pomoct?“ ptá se voják znechuceně.

Dodávku salvových raketometů HIMARS získala ukrajinská armáda od Američanů. Poprvé tento dělostřelecký systém nasadila koncem června.

Systém M142 HIMARS tvoří jedna šestihlavňová raketnice, umístěná na nákladním automobilu M1140. Novější municí, kterou Ukrajina v bojích využívá, je dvojice raket M30 a M31. Tyto rakety jsou naváděny kombinovaně interně i pomocí GPS. Oba typy raket mají v přední části čtyři pohyblivé ovládací plošky pro lepší manévrovatelnost.

Podle informací polského listu Gazeta Wyborcza z konce října Ukrajina od Spojených států obdržela další dodávku střel do raketometů HIMARS, a to rakety M30A1, jejichž součástí je dvě stě tisíc wolframových kuliček, které po dopadu zničí vše v okolí. Tato munice je určena především k ničení živé síly.