ANALÝZA: Může válka pohltit další země? Rusko by muselo napadnout člena NATO

Tak drastickým scénám odehrávajícím se nedaleko jejich hlavních měst Evropané už dávno odvykli. Je pochopitelné, že se otřesení lidé ptají: Nemůže Ruskem vyvolaná krize přerůst v širší válku v Evropě, do níž by se zapojilo více zemí? Nebo dokonce: Nesledujeme nyní – 77 let po konci nejničivější války dějin a 60 let po kubánské krizi – předehru třetího globálního konfliktu?