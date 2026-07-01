Zmíněné „okno příležitosti“ potrvá podle dokumentu asi šest až devět měsíců. Evropská komise v uplynulých dnech vyplatila Ukrajině první miliardy eur z unijní půjčky.
Fedorovem zmíněná suma 6,6 miliardy eur (asi 160 miliard Kč) je k dispozici v takzvaném Evropském mírovém nástroji (EPF). Poskytnutí této částky na vojenskou podporu Ukrajiny několik let blokovala předchozí maďarská vláda premiéra Viktora Orbána, ale na počátku června dalo Maďarsko na pracovních jednáních v Bruselu najevo změnu postoje.
Celkové potřeby Ukrajiny na obranu jsou letos odhadovány na zhruba 136 miliard eur (asi 3,3 bilionu Kč), přičemž ukrajinský rozpočet pokrývá zhruba 53 miliard eur (asi 1,3 bilionu Kč), napsal ministr Fedorov v dopise, do kterého nahlédla agentura Reuters.
Evropská komise v úterý vyplatila prvních 3,9 miliardy eur (94,6 miliardy Kč) z vojenské části půjčky pro Ukrajinu. Peníze jsou určené na pořízení dronů, uvedla unijní exekutiva. Platba navazuje na převod prvních 3,2 miliardy eur (přes 77 miliardy Kč) v rámci makrofinanční podpory, který šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila minulý týden. Celková výše unijní půjčky činí 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok.
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Poskytnutí půjčky schválili letos prezidenti a premiéři členských států EU poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámily, že se na zárukách podílet nebudou.
Unijní půjčka pomůže Ukrajině řešit naléhavé finanční potřeby v době, kdy už více než čtyři roky čelí ruské invazi. Dvě třetiny peněz mají pokrýt obranné a vojenské výdaje Ukrajiny a zbývající třetina ukrajinský rozpočet tak, aby země mohla pokročit v reformách a postupovat v modernizaci. Pro letošní rok se počítá s poskytnutím 45 miliard eur, druhá polovina je plánována na příští rok.