Výstraha všem zrádcům. V okupované části Ukrajiny zabil výbuch soudce

Izraelská diplomacie zakázala generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi vstup do země, protože podle ní jednoznačně neodsoudil úterní masivní raketový útok Íránu na Izrael. Oznámil to ve středu...

Před navýšením koncesionářských poplatků je potřeba definovat, co od veřejnoprávních médií chceme. Ve vysílání CNN Prima NEWS to řekl předseda sněmovního výboru pro mediální záležitosti Patrik Nacher...

Lidé budou odcházet do penze nejpozději v 67 letech, chce nově vláda

Přímý přenos

Do návrhu důchodové reformy chce vláda doplnit strop zvyšování věku odchodu do důchodu 67 let. To je novinka. S žádným stropem zatím vláda vůbec nepočítala. Opoziční SPD tak vládnímu návrhu dala...