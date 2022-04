Po Rusech zůstaly miny, varuje Zelenskyj. Ukrajinci uvolnili sevření Charkova

„Někde jsou (Rusové) zatlačeni bojem. Jinde sami opouští své pozice,“ řekl ukrajinský prezident o situaci na severu země. Obyvatele, kteří se do oblasti vrací, vyzval k velké opatrnosti.

„(Rusové) položili miny na celém území, v domech, pod stroji a dokonce i pod těla těch, které zabili,“ varoval. Lidé by se oblastí měli vrátit, až pomine nebezpečí ostřelování.

Na východě země se podle Zelenského Rusko chystá na silnější vojenské údery, zejména v Donbase a Charkově. Moskva tento týden uvedla, že míní snížit svou vojenskou přítomnost v Kyjevské a Černihivské oblasti a zaměřit se na boje na východě země.

Moskva chystá novou etapu války, míní institut

Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) Moskva nyní zahajuje novou etapu války s novými cíli. Institut soudí, že Kreml po neúspěchu počáteční fáze svého tažení na Ukrajině musel přehodnotit své plány a zanechat neúspěšných snah na obsazení Kyjeva, Charkova, Oděsy a dalších velkých ukrajinských měst.

Útoky ruské armáda na některých místech stále trvají. V noci na sobotu zasáhly ruské rakety infrastrukturní i jiné cíle ve středoukrajinských městech Poltava a Kremenčuk. Informace o možných obětech v obou městech zatím nejsou známé, na místě pracují záchranáři.

„Kolem druhé hodiny ranní byly dva infrastrukturní objekty ve městě Poltava napadeny nejméně čtyřmi raketami. Co se týče města Kremenčuk, tam v šest hodin ráno podle předběžných informací zaútočila tři letadla na průmyslové objekty,“ informoval na platformě Telegram šéf Poltavské oblasti Dmytro Lunin.



Ukrajinská armáda pokračuje v osvobozování

Ukrajinská armáda postupuje z již dříve osvobozené Irpině a pod svou kontrolu se jí podařilo dostat kyjevské předměstí Buča. Ze strategicky významného letiště Hostomel, které bylo dějištěm prudkých bojů od prvních dnů války, se podle Londýna ruské jednotky stáhly.

Podle britského ministerstva obrany se ukrajinským vojskům, které postupují za stahující se ruskou armádou od Kyjeva, podařilo uvolnit sevření Charkova.

Ukrajinská armáda po intenzivních bojích ovládla klíčovou silnici vedoucí na východ od Charkova. V okolí druhého největšího ukrajinského města osvobodila také několik obcí. Již dříve tento týden se pod ukrajinskou kontrolu vrátilo město Trosťanec, který leží na důležité železniční a silniční spojnici mezi Charkovem a Sumami.

Evakuovat se v pátek pomocí humanitárních koridorů podařilo 6 200 lidí, z nichž tři tisíce byly z těžce zkoušeného Mariupolu na jihu, uvedl Zelenskyj.

USA dodají Ukrajině další zbraně

Spojené státy pošlou Ukrajině další vojenskou pomoc v hodnotě 300 milionů dolarů. Jde o laserem naváděné střely, bezpilotní prostředky, zařízení pro noční vidění, munici či opancéřovaná vozidla. Podle mluvčího Pentagonu Johna Kirbyho USA Ukrajině poskytly od začátku ruské invaze vojenskou pomoc v celkové hodnotě 1,6 miliardy dolarů (35 miliard korun).

Podle deníku The New York Times Washington pracuje se svými spojenci i na předání Ukrajině tanků sovětské výroby. Požádal o to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, Západ však dosud poskytnutí tanků odmítal. Takový krok by dále posílil ukrajinské ozbrojené síly. Podle zdroje deníku by dodávky techniky měly začít brzy, aby ukrajinská armáda mohla úspěšněji čelit očekávaným ruským útokům v Donbase.