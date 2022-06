Válka na Ukrajině povolala do zbraně tisíce civilistů. Do armády museli řidiči, pošťáci, úředníci, řemeslníci a zástupci dalších profesí. Včetně učitelů. Jedním z nich je profesor národní univerzity v Užhorodu Fedor Šandor. V dobách míru přednášel Aristotela či Freuda, užíval si života, s rodinou a přáteli objížděl milované vinice nebo jezdil „na vodu“. To se změnilo.

Vidím výhradně vítězství Ukrajiny. S podporou České republiky a zbytku světa to bude jen jednodušší.