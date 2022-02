Zelenskyj: Noc byla brutální, ruští okupanti ničí všechno, i sanitky

Zelenskyj také v neděli řekl, že se jedná ze strany Ruska o pomstu. Podle něj okupační armáda bude chtít zasáhnout ještě více ukrajinských měst. „Zvolili taktiku, aby lidem co nejvíce ublížili,“ zdůraznil ukrajinský prezident s tím, že ruské vojenské akce mají známky genocidy.

„Minulá noc na Ukrajině byla krutá. Znovu bombardování obytných domů, infrastruktury pro občany. Není žádný objekt v zemi, který by okupanti nepovažovali za cíl. Bojují proti všem, bojují proti všem živým, proti mateřským školám, proti obytným domům i proti sanitkám záchranné služby,“ řekl Zelenskyj ve videu, které zveřejnil v neděli ráno.

Prezident také poukázal na to, že okupační vojska používají silné zbraně proti městským čtvrtím, kde nikdy nebyla vojenská infrastruktura. „V Kyjevě, Charkově, Černigově, Sumy i jiných městech Ukrajiny přežívají v takových podmínkách, jaké naposledy byly v naší i vaší zemi v době druhé světové války,“ pronesl Zelenskyj s tím, že vojska Ruské federace střílí rakety na Ukrajinu, kde zabíjí děti a ničí domy: „Pokoušejí se zničit všechno…“

Zelenskyj také prohlásil, že Rusko by mělo přijít o hlasovací právo v radě bezpečnosti OSN.

„Tohle všechno je referendum pro vás. Rozhodujete, kdo jste a kým chcete být. Jak se budete dívat do očí svým dětem, jak se budete dívat do očí jeden druhému, svým soudům. A vaši sousedé jsme my, Ukrajinci. Buďte Běloruskem a ne Ruskem, o tom rozhodujete právě teď,“ pronesl směrem k Bělorusku.

Stovky tisíce lidí bez elektřiny a vody

Ruská delegace přijela do Běloruska, kde má jednat se zástupci ukrajinské strany. Rozhovor v Minsku by byl možný, kdyby Rusko nezaútočilo na Ukrajinu z běloruského území, reagoval ukrajinský prezident.

Úřad OSN pro koordinaci Humanitární záležitosti (OCHA) v nedělní zprávě uvedl, že škody na infrastruktuře zanechaly stovky tisíce lidí bez elektřiny a vody.

„Stovky domů byly poškozeny nebo zničeny. Kvůli zničeným mostům a silnicím po odstřelování jsou některé vesnice odříznuté od okolí,“ stojí dále ve zprávě.

Agentura Reuters v neděli ráno informovala o desítkách mrtvých civilistů.

Více než 160 tisíc lidí muselo opustit domov. Zhruba 116 tisíc Ukrajinců již bylo nuceno uprchnout do jiné země. OSN a její partneři jsou na místě a budou reagovat na rostoucí humanitární potřeby.

Rusové v noci ze soboty na neděli vypálili rakety na zásoby ropy poblíž Kyjeva i plynovod v Charkově. Na obou místech vypukly rozsáhlé požáry.