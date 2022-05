Více Ukrajinců odchází, než přichází, hlásí Polsko. Další země trend potvrzují

Polsko je jednou z hlavních destinací, kam míří ukrajinští uprchlíci. K 24. květnu země přijala podle statistik OSN celkem 3 544 995 prchajících Ukrajinců. Polské úřady však nyní zaznamenávají trend vracejících se uprchlíků reflektující úspěchy Ukrajinců na bojišti. Ukrajinské síly dokázaly odrazit Rusy u Kyjeva či na severu země. Rusové se nyní proto soustředí na východ Ukrajiny, především pak oblast Donbasu.

Podle listu The Economist k 23. květnu počet Ukrajinců, kteří se z Polska vrátili do vlasti (34 tisíc), překročil počet těch, kteří vstoupili do Polska (253 tisíc). „Jsem trochu vyděšená, ale potřebuji vidět mého otce a dědu,“ vysvětluje důvody návratu Valerie, která z Kyjeva uprchla před třemi měsíci hned po začátku války. Některé ženy, které mezi uprchlíky převažují, se odkazují na mužské příslušníky rodin, kteří na Ukrajině zůstali bojovat.

Další citují jako důvod návratu vysoké životní náklady a problémy při hledání práce v Polsku. Podle tamního bulvárního portálu Super Express každý den z Varšavy vyjíždí na Ukrajinu až čtyřicet plně obsazených autobusů.

Že v Polsku nebude chtít část Ukrajinců zůstat natrvalo, naznačují i průzkumy. Podle jednoho z nich si jen 17 procent ukrajinských respondentů přeje v zemi zůstat. Méně než polovina uprchlíků dala své dítě do polské školy a nechává je distančně vyučovat z Ukrajiny. A více než 500 tisíc Ukrajinců si vůbec neopatřilo polské registrační číslo, které jim přináší sociální výhody. Někteří to odůvodňují touhou odejít zpět.

Trend je patrný i jinde

I z jiných zemí přicházejí podobné zprávy. Nizozemská repatriační služba například uvedla, že zorganizovala první zpáteční let pro dva Ukrajince. Od 10. května obdržela 165 žádostí a dotazů ohledně možnosti návratu domů, na začátku května byly žádosti „sporadické“. „Stále přicházejí, ale pomalejším tempem,“ uvedl o Ukrajincích nizozemský ministr pro azyl Eric van der Burg.

„Během jedné z posledních cest jsem přivezl do Itálie dvacet Ukrajinců, zatímco padesát cestovalo zpět na Ukrajinu,“ tvrdí Mychajlo Dolja, vlastník autobusové společnosti přepravující Ukrajince do Itálie a zpět. „V dalším autobuse přijelo sedm lidí do Itálie a pětatřicet se vrátilo domů,“ dodává.

Fabio Prevedello, prezident italsko-ukrajinského sdružení Majdan, se domnívá, že pro tuto chvíli 5–7 procent uprchlíků odcestovalo domů. „Pokud bude trend pokračovat, za pár týdnů uvidíme značný počet odchodů,“ dodává.

Podle Olesa Horodetského, předsedy asociace ukrajinských křesťanů v Itálii, Ukrajinci se ve větším počtu začali vracet domů po projevu ruského prezidenta Vladimira Putina 9. května, kdy Rusko oslavovalo konec druhé světové války. „Mnozí očekávali oznámení dokonce tvrdší, totální války, ale to se nestalo,“ podotýká.

České ministerstvo vnitra nemá k dispozici údaje, které by trend potvrzovaly. „Vzhledem k tomu, že ČR neleží na vnějších hranicích EU, není možné návraty uprchlíků zpět na Ukrajinu evidovat,“ sdělilo na dotaz iDNES.cz.

Podle OSN se k 24, květnu vrátilo na Ukrajinu 2,1 milionu uprchlých obyvatel. Ukrajinská pohraniční stráž už v dubnu uvedla, že okolo třiceti tisíc lidí každý den překračuje hranice země zpět do své vlasti. Mnozí odjíždějí do Kyjeva, který se po odražení Rusů vrací život do normálních kolejí. Podle starosty města Vitalije Klička je počet obyvatel zpět na dvou třetinách předválečné úrovně.

„Spousta lidí se chce vrátit. Je to tu dobré, je to tu hezké a jsou tu dobří lidé, ale tam je náš domov,“ shrnuje touhu Ukrajinců vrátit se do vlasti uprchlice Hanna, která odešla do Polska. „Každý chce domů,“ dodává.