Generálové nás posílají na smrt. V ukrajinské armádě bublá hněv

Když se ozve Kateryna Poliščuková, má to na Ukrajině váhu. Třiadvacetiletá bojová medička a básnířka se do válečné mytologie zapsala během bojů o Mariupol, když v potemnělém sklepení obklíčeného hutního komplexu Azovstal zpívala vlastenecké písně jako Zrodili jsme se ve velké hodině nebo Otec náš – Bandera, Ukrajina – matka!

Rusovlasá vojanda přezdívaná Ptáček z oceli v pondělí bouchla do stolu a v otevřeném dopise prezidentovi Zelenskému oznámila, že už nemůže dál sloužit u 59. mechanizované brigády. A to kvůli jejímu novému veliteli Bohdanu Ševčukovi, který je podle ní zcela nekompetentní a do funkce byl letos v dubnu jmenován jen díky svým rodinným známostem.