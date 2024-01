Ukrajina dostane novou zbraň delšího doletu, ve výbavě ji nemají ani USA

Plán poskytnout zbrusu novou zbraň ohlásilo americké ministerstvo obrany už loni v únoru. Systém s názvem Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSBD), což lze přeložit jako „bomba s malým průměrem odpalovaná ze země“, však bylo potřeba otestovat, což zabralo několik měsíců. Po úspěšném ukončení testů nyní střely míří na bojiště, píše Politico.

Zpráva přišla v době, kdy Pentagon kvůli průtahům v Kongresu už měsíc nemá peníze na další vyzbrojování Ukrajiny bránící se ruské agresi. Dodávky nové zbraně však vychází z dohody, kterou vláda s Boeingem uzavřela už loni.

Zbraň slibuje prodloužení doletu hluboko na území ovládané Ruskem. Nepřítele by tak mohla donutit přesunout zásoby dál od frontové linie.

Systém vyvinutý americkou společností ve spolupráci se švédskou firmou Saab umožňuje zasahovat cíle ve vzdálenosti zhruba 150 kilometrů. Sestává z naváděné nálože o hmotnosti lehce přes sto kilogramů, která je připevněná k raketovému motoru a vysílaná z pozemních odpalovačů, uvádí Politico.

Střely GLSDB lze odpalovat ze systémů HIMARS či M270, jimiž ukrajinská armáda v počtu několika desítek kusů disponuje už od roku 2022. Jejich výhodou je relativně nízká cena 40 000 dolarů (asi 873 tisíc korun), nevýhodou naopak nižší rychlost, která střely činí zranitelnější vůči protivzdušné obraně.

Další šíp do toulce Ukrajiny

Jeden z nejmenovaných zdrojů označil zbraň za významný nový nástroj pro Ukrajinu, která se aktuálně potýká s nedostatkem munice. „Dává jim to schopnost hlubších úderů, kterou neměli, doplňuje to jejich dalekonosný arzenál,“ uvedl americký činitel. „Je to další šíp do jejich toulce, který jim umožní dělat víc.“

Zkoušky nově vyrobených GLSDB podle agentury Reuters v Americe proběhly 16. ledna na zkušební střelnici Eglin Air Force Base na Floridě. Ranní test nad Mexickým zálivem úspěšně vyzkoušel odpal šesti raket. Podle osoby obeznámené s testem se na Ukrajinu letecky přesouvají odpalovací zařízení a desítky bojových hlavic. Pentagon ani Boeing se k věci nevyjádřily.