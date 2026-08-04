Ukrajina se k NATO nikdy nepřipojí, míní Zalužnyj. Alianci označil za zastaralou

„Téměř 12 let jsem se osobně věnoval osvojování standardů NATO a každý rok jsem slýchával tu samou pohádku – že jsme na prahu vstupu do této organizace. Bohužel se k ní nikdy nepřipojíme,“ uvedl v pondělí večer na setkání ukrajinských velvyslanců v Kyjevě. Několik členů NATO navíc proti plnému členství Ukrajiny v Alianci vystupuje.
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Generál zpochybnil, zda je NATO kvůli současným hrozbám stále relevantní. Myslí si také, že po čtyřech a půl letech invaze, která je nejhorším ozbrojeným konfliktem v Evropě od druhé světové války, je ukrajinská armáda modernější než samotná Aliance.
„Je nemožné připojit se k organizaci, která se drží doktrín z druhé světové války, a to vzhledem k současné úrovni rozvoje ukrajinských ozbrojených sil,“ řekl Zalužnyj. Zároveň ale uznal, že Ukrajina potřebuje technologie, které jsou k dispozici v zemích NATO, zejména systémy protivzdušné obrany umožňující sestřelovat balistické rakety.
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Zalužnyj už v červenci v komentáři zveřejněném britským deníkem The Daily Telegraph uvedl, že válka na Ukrajině vynesla na světlo znepokojivé otázky o tom, zda je NATO připraveno na konflikty 21. století.
Ukrajina má také podle něj všechny důvody uznat podporu, kterou jí členové NATO poskytli a nadále poskytují, úcta k Alianci však nesmí bránit upřímnému zhodnocení jejích slabých stránek. Schopnost Ukrajiny pokračovat ve válce ale zase na druhou stranu silně závisí na trvalé podpoře jejích spojenců, zdůraznil tehdy.
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Invaze na Ukrajinu zásadně změnila způsoby vedení války, přičemž drony a nové nízkonákladové technologie v současnosti zaujímají na bojišti ústřední místo. NATO podle mnohých odborníků zaostává v začleňování těchto inovací do svých obranných kapacit.
Valerij Zalužnyj, jnež ukrajinským ozbrojeným silám velel v prvních dvou letech ruské invaze, je ve vlasti nadále velmi populární. Podle červnového průzkumu veřejného mínění mu důvěřuje 73 procent Ukrajinců.
Od předloňského července zastává funkci ukrajinského velvyslance v Británii a v minulosti se o něm spekulovalo, že by mohl kandidovat na post ukrajinského prezidenta.