Oleksandra do války kvůli zdravotnímu stavu neposlali, i když rok a půl obcházel odvodní komise. Nakonec ale přece jen dostal šanci pomoci své napadené vlasti. Vzali ho k TCK (Teritoriální centrum rekrutace a sociální podpory), tedy právě k vojenské správě, která má zajišťovat stabilní přísun lidské síly do ukrajinské armády.
Poslali ho do ulic, aby mužům v odvodovém věku kontroloval doklady. Brzy se ukázalo, že i v hlubokém týlu může jít o krk. Při jedné hlídce na něj kontrolovaný muž začal agresivně pokřikovat, pak se dal na útěk a ještě po Oleksandrovi střílel z pistole.
Čím luxusnější auto, tím těžší invalidita. Rolls-Royce i Bentley. První dva dny jsem byl úplně v šoku. Poprvé jsem pochopil, jak moc lidé nechtějí sloužit v armádě.