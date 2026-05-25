„Ukrajinské obranné síly tento úsek nepřetržitě kontrolují už více než 1 500 dní, a to za neustálých útoků, dělostřelecké palby a tlaku letectva i dronů (nepřítele),“ píše brigáda na Facebooku. „Ve skutečnosti je národní rekord pouze konstatováním faktu pro historii. Skutečnou odměnou... je každý zachráněný metr ukrajinské země,“ dodala jednotka.
Ruská armáda vpadla na Ukrajinu 24. února 2022 a části země se zmocnila. Ukrajinská armáda ještě téhož roku z některých míst invazní armádu vytlačila a od té doby se postupy obou armád do značné míry zpomalily.
Nyní Rusko okupuje asi 19 procent ukrajinského území, a to včetně poloostrova Krymu, kterého se zmocnilo už na jaře 2014.
Mala Tokmačka leží nedaleko města Orichiv a u frontové linie se nachází prakticky po celou dobu bojů. Podle mapy projektu DeepState, jenž je pokládaný za blízký ukrajinské armádě, se Rusové této obce zmocnili na začátku invaze, ale Ukrajinci vesnici na jaře 2022 dobyli zpět a od té doby ji mají pod kontrolou. V současnosti mapa naznačuje, že jsou Rusové na okraji vsi.
„Po více než 1 500 dnech nepřetržitých útoků dosáhly okupační síly zhruba jednoho výsledku – postoupily o pár spálených keřů někam za okraj vesnice,“ napsala před několika dny ukrajinská agentura Ukrinform.
Mala Tokmačka podle ní už není jen pozicí na frontě. „Stala se místem, kde se odehrávají tři různé války: taktická, tedy o výšiny a ulice, informační, čili mezi propagandou a realitou, a symbolická – mezi tím, co si ruská armáda představuje a jaká je realita,“ napsala agentura.
„Kdo ovládá Malou Tokmačku, ovládá svět“
V Male Tokmačce podle Ukrinformu žily před ruskou invazí přibližně tři tisíce obyvatel a nacházely se tam zpracovatelské podniky i jedno z největších vězeňských zařízení v regionu. Dnes ve vsi zůstává méně než sto civilistů, většinou seniorů, kteří buď nemohli, nebo nechtěli odejít, píše agentura, podle níž boje většinu obce zničily.
Z Orichivu je to přibližně 40 kilometrů do Záporoží. Průlom u Male Tokmačky by otevřel cestu ke zvýšení tlaku na oblastní metropoli a vytvořil by širší operační příležitosti, píše Ukrinform. Vesnice je podle něj obklopena výšinami a kdo je ovládá, má pod kontrolou tamní bojiště. Bývalá trestanecká kolonie přitom působí jako přirozená pevnost uvnitř vsi.
Rusové téměř rok pravidelně informovali o „úspěších“ u Orichivu, přičemž loni ruský ministr obrany Andrej Belousov oznámil dobytí Male Tokmačky, dodává Ukrinform, podle nějž později ruské zdroje opět hlásily těžké boje z místa. Na internetu se mezitím objevila řada vtipů, třeba ve znění: „Kdo ovládá Malou Tokmačku, ovládá svět.“
Bitva o Malou Tokmačku a opakovaná tvrzení Rusů o pokroku u ní se staly předmětem online žertů také podle portálu The Moscow Times. „Kdyby nebylo Male Tokmačky, už by byli v Berlíně,“ utahoval si z Rusů jeden z ukrajinských telegramových kanálů.