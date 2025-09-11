Ukrajinci zasáhli Rusku loď za miliardu, podobných má jen několik

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Multifunkční plavidlo třídy MPSV07 bylo uvedeno do provozu v roce 2015 a Rusko má kromě nej už pouze čtyři.
Loď byla vybavena pokročilými systémy elektronického průzkumu, potápěčskými komplexy a zařízením pro průzkum mořského dna. V době útoku hlídkovala u přístupů k Novorossijskému zálivu.
|
Ukrajinci zasáhli ruskou loď s municí. Útočili také na ropnou rafinérii
Ukrajinský útočný dron zasáhl můstek lodi a zničil její navigační, komunikační a elektronické průzkumné zařízení. Plavidlo bylo vyřazeno z provozu a nyní bude vyžadovat nákladné opravy, uvedli Ukrajinci.
Loď hlídkovala v Novorossijském zálivu.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz