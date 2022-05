Z Ukrajiny se vrátil kvůli zranění. Jihokorejci teď hrozí trest

Osmatřicetiletý dobrovolník do Jižní Koreje přiletěl kvůli zpřetrhaným vazům v kolenou. „Musím kvůli tomu na operaci. V ukrajinské vojenské nemocnici mi doporučili, abych ji podstoupil jinde,“ odůvodnil návrat korejským médiím.

Zpátky na Ukrajinu by se po zotavení chtěl vrátit. „Válka ještě neskončila, ještě je co dělat,“ tvrdí. Návrat na frontu by mu ale mohlo kromě zranění oddálit i rozhodnutí soudu. Pokud bude uznán vinným z porušení zákazu cestování, hrozí mu až rok ve vězení a pokuta deset milionů wonů, tedy více než 180 tisíc korun. V rámci vyšetřování má navíc zakázáno opustit zemi.

Po příletu do Jižní Koreje má nejdříve nařízenou týdenní karanténu. „Myslel jsem, že mě zatknou rovnou na letišti, ale nejdřív se musím týden izolovat. S policejním vyšetřováním budu spolupracovat, trest přijmu,“ reagoval na otázky novinářů. „Ano zákon jsem porušil, ale jen proto, abych mohl ochránit lidi. V tu chvíli to pro mě bylo důležitější,“ dodal.

„Z Ukrajiny by mi mělo přijít několik dopisů, které doufám, že mi u případného soudu pomohou,“ věří Rhee, který ze svého pobytu na Ukrajině přidával příspěvky na sociální sítě.

Muž se na Ukrajinu dostal přes polské hranice. „Nejdřív jsme mysleli, že se nám povede odjet s povolením korejských úřadů, ale setkali jsme se s velkým odporem,“ řekl.

Hrozí mu trest Jižní Korea v únoru zakázala z bezpečnostních důvodů svým občanům cestovat na Ukrajinu. Podle zákona může být ten, kdo se zákazu vzepře, uvězněn až na rok nebo mu může být uložena pokuta 10 milionů wonů, tedy asi 180 tisíc korun. Dalším z možných trestů je i odebrání pasu a úplný zákaz cestování.

„V této situaci jsme ale nemohli zůstat v klidu a rozhodli se Ukrajině pomoci svými dovednostmi, znalostmi a zkušenostmi, které jsme za život nasbírali,“ dodal.

„S týmem nás nejdřív poslali do města Irpiň,“ popisoval svoje působení na Ukrajině. „Tam jsme bojovali poprvé. Viděl jsem tam na střechu převrácené vozidlo. Řidiče zastřelili ruští vojáci. Byla to moje první mise, můj první boj, bylo to hrozné,“ vzpomínal.

Na Ukrajině prý dostal nabídku občanství, kterou ale s díky odmítl. „Jsem Korejec. Nemyslím, že by bylo správné přijmout ukrajinské občanství proto, abych se tak mohl vyhnout pokutám a soudu,“ odůvodnil své rozhodnutí na letišti.