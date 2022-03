Putin navazuje na nejhorší tradice ruského carismu, říká uznávaný historik

Ještě týden před invazí jste v jednom z rozhovorů tvrdil, že takový krok je ze strany Ruska málo pravděpodobný. Že by se vzhledem k možným ztrátám, a především problematické okupaci země Putinovi tahle hra nevyplatila. Co na ten vývoj říkáte?

Asi jsem nebyl sám, ale velmi jsem se spletl. Putinův krok je proti veškeré logice a v konečném důsledku proti skutečným zájmům Ruska. Dosáhl přesného opaku toho, co chtěl. Z Ukrajinců, u nichž alespoň u části ruskojazyčné populace mohl čekat podporu, si vytvořil nesmiřitelné nepřátele, nevídaným způsobem sjednotil Západ a dostal Rusko do izolace, z níž se bude hrabat desítky let. Myslím, že dokud bude Putin naživu nebo u moci, nemohou se z té izolace ani začít dostávat. Před tímhle jeho šíleným krokem jsem vnímal, že sice by to bylo komplikované, ale stále existovala nějaká možnost vyjednání mezinárodních záruk pro Ukrajinu. Třeba o mezinárodně garantované neutralitě. To už samozřejmě není vůbec možné. Rusové jako agresoři nic takového nemohou garantovat, nedá se jim vůbec věřit.

Nechci tedy k ničemu vyzývat, ale v dějinách Ruska se často stalo, že nějaký vládce udělal nějaký opravdu velký karambol – a dopadl špatně.