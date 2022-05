Nemohou spát, koktají a pomočují se. Ukrajinské děti platí daň za válku

Válka na Ukrajině zanechává brutální stopu na duševním zdraví dětí, které v důsledku invaze ztratily domov, příbuzné či kamarády. V zemi akutně chybí odborníci, kteří by dětem pomohli psychická traumata překonat. Společně s nimi trpí také jejich rodiče, které trápí skutečnost, že nejsou schopni dát svým dětem to, co nejvíce potřebují – pocit bezpečí.