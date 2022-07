Neseženeme práci ani ubytování. Evakuovaní Ukrajinci se vrací na Donbas

Dopad rakety mrštil s pětatřicetiletou Annou Procenkovou proti plotu tak silně, že se roztříštil. Když k raněné ženě doběhla matka, nedokázala dceři už pomoci. Procenková zemřela pod hrušní na zahradě v rodném Pokrovsku. O život přišla jen dva dny po svém návratu domů.

Anna o několik týdnů dříve následovala instrukce úřadů a z válkou zmítané Doněcké oblasti se evakuovala. Začít nový život jinde ale bylo těžké a drahé. Po dvou měsících se proto Procenková vrátila domů, kde sehnala práci. V pondělí ji tu blízcí naposledy pohladili po tváři a uložili do hrobu.

„Jinde nás nezaměstnají, ale potřebujeme tam peníze na nájem. Není kam jít. Náš život je tady,“ řekla Annina kamarádka Anastasia Rusanová.

Tak jako Anna, i další tisíce lidí se vrátily do míst u frontové linie. Riskují, než aby živořili na bezpečnějších místech. Kancelář starosty v Pokrovsku odhaduje, že domů se vrátilo 70 procent evakuovaných. V Kramatorsku, hodinu jízdy blíže k frontě, úřednicí uvedli, že počet obyvatel v týdnech po invazi klesl z 220 tisíc na 50 tisíc, ale od té doby vzrostl na 68 tisíc.

OSN uvádí, že v důsledku války přišlo o střechu nad hlavou a pohybuje se na území vlasti 7,1 milionu lidí. Nejvíce vysídlených Ukrajinců hostí Kyjevská, Lvovská, Dněpropetrovská, Chmelnycká a Vinnycká oblast.

Někteří z civilistů, kteří se na Donbas vrátili, agentuře AP pověděli, že jako rusky mluvící se v západních částech země necítili vítaní. Nejčastějším problémem byl ale nedostatek peněz. Lidé čekající v Kramatorsku ve frontě na humanitární pomoc uvedli, že jsou na evakuaci „příliš chudí“.

Doněckou oblast a její ekonomiku sužuje válka už od roku 2014, kdy zde začali proruští separatisté bojovat proti ukrajinské vládě.

„Kdo se o nás postará?“ říká osmnáctiletá Karina Smulská, která se do Pokrovsku vrátila měsíc po evakuaci a nyní z platu servírky živí svou rodinu. Mezinárodní organizace práce v květnu uvedla, že kvůli ruské invazi na Ukrajině zaniklo asi 4,8 milionu pracovních míst, což je skoro třetina.

„V bezpečných městech je už plno“

Domů se vrátila také dvaaosmdesátiletá Tamara Marková a její syn Mykola. Dobrovolníci je z jejich domu ve vesničce Malotaranivka v červenci odvezli do utečeneckého centra v Dněpru. Domů zamířili už po pěti dnech.

„Oddělili by nás,“ popsala Markovová. Ji chtěli přestěhovat do pečovatelského domu, jejího syna, částečně imobilizovaného po mrtvici, pak do centra pro lidi se zdravotním postižením. To dvojice považovala za nepřijatelné. „Humanitární pomoc jezdí jednou měsíčně. Stačí nám to. Když zazní náletová siréna, jdeme do sklepa,“ dodala seniorka. Obává se však, co přijde v zimě.

Podle Markovové byl život za Sovětského svazu „mnohem jednodušší“. Z ruského prezidenta Vladimira Putina je ale nešťastná. „Je hrozné, co nám jeho vojáci dělají. Je starý. Měl by jít do důchodu,“ podotkla.

Domů do Pokrovsku zamířila také Oksana Cerkovnijová se svou desetiletou dcerou. Dněpr, kde pobývaly přes dva měsíce, opustily několik dní po velkém ruském útoku z 15. července. Úder však nebyl jediným důvodem k odchodu. Cerkovnijová si jen těžko hledala práci. Nyní se chce vrátit ke svému předchozímu zaměstnání v uhelném dole.

„Žili jsme v Dněpru u příbuzných, takže jsme ušetřili, ale kdybychom si něco potřebovaly pronajmout, stálo by nás to mnohem víc. Garsonka začíná na šesti tisících hřivnách (čtyři tisíce korun) a žádnou už nenajdete. Město je plné evakuovaných,“ vylíčila AP Cerkovnijová.