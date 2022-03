Počkejte s invazí na konec olympiády, naléhala podle zpravodajců Čína na Rusy

Vysoce postavení čínští představitelé požádali na začátku února ruské činitele, aby Moskva nespouštěla invazi na Ukrajinu před koncem zimních olympijských her v Pekingu. Uvedl to deník The New York Times (NYT) s odvoláním na americké a evropské činitele, kteří se odvolávali na zprávu západní tajné služby.