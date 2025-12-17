Rusko chystá další rok války, vzkázal Zelenskyj Evropě, která rozhoduje o půjčce

Sledujeme online   19:25
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Moskva se chystá na další rok válčení. Spojence v EU vyzval, aby Rusku ukázali, že je to marné, a zajistili Ukrajině podporu. Právě finanční podpora napadené země je jedním z témat prosincového summitu EU, který začíná ve čtvrtek v Bruselu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se účastní videokonference s...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se účastní videokonference s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou o plánované schůzce v Bílém domě. (17. srpna 2025) | foto: ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summitu EU zdraví francouzského...
Ukrajinský prezident Zelenskyj se v Kyjevě sešel se spojenci. Přijeli lídři...
Premiér Andrej Babiš s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou....
Premiér Andrej Babiš s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou....
Klíčové je, zda pomoc pro Ukrajinu v podobě takzvané reparační půjčky zajištěné zmrazenými ruskými aktivy získá potřebnou podporu. Belgie, kde se tato aktiva z valné většiny nacházejí, ale i Maďarsko, Slovensko či Česko mají k této variantě stále výhrady.

Předseda Evropské rady António Costa účastníkům summitu napsal, že doufá jen v jeden jednací den. Později ale doplnil, že bez dohody o finanční pomoci Ukrajině summit neskončí a že je připraven jednat klidně tři dny. Česko bude zastupovat nový premiér Andrej Babiš, půjde o jeho první summit od jmenování předsedou vlády. Na místě bude i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajina má být prvním tématem summitu. Následovat budou rozšiřování EU a první debata o návrhu takzvaného víceletého finančního rámce, tedy víceletého rozpočtu EU, který předložila Evropská komise v červenci. U večeře by se mělo mluvit o geoekonomické situaci a o konkurenceschopnosti unie.

Hlavní pozornost je zaměřena na finanční podporu Ukrajiny na roky 2026 a 2027. Prezidenti a premiéři kvůli výhradám některých zemí na konci října na summitu EU odložili rozhodnutí o využití zmrazených ruských aktiv až na nynější setkání.

Nenechte Kyjev sáhnout na zmrazené ruské peníze, tlačí USA na Evropu

Největší výhrady má Belgie, která se obává možných právních rizik a toho, že by se mohla dostat do problémů, pokud by Rusko žádalo odškodnění. Od ostatních zemí chce proto belgický premiér Bart De Wever záruky, že „pokud bude nutné peníze vrátit, bude se na tom podílet každý členský stát“.

Velikost podílu by se řídila hrubým národním důchodem (GNI) zemí. V případě částky 210 miliard eur (5,1 bilionu Kč) by to podle zdrojů ČTK pro Česko znamenalo přibližně 89 miliard Kč, premiér Babiš hovoří o 92 miliardách korun.

Že by Česko ručilo Ukrajině 90 miliardami Kč? To si neumím představit, řekl Babiš

Evropská komise navrhla dvě možnosti financování napadené země. Jednou je půjčka, kterou by si EU vzala na finančních trzích a za kterou by ručila rezervou v unijním rozpočtu. To by ale muselo být schváleno jednomyslně, což je podle mnohých nepředstavitelné zejména vzhledem k postoji Maďarska, které v uplynulém roce nepodpořilo žádné závěry summitu týkající se Ukrajiny.

Podle komise i podle Německa je jedinou možnou cestou druhá varianta, a sice využití reparační půjčky, kde by stačilo schválení kvalifikovanou většinou.

Česko mezi kritiky

Na počátku války držel v Belgii sídlící depozitář cenných papírů Euroclear dluhopisy ruské centrální banky. Po dosažení jejich splatnosti hotovost kvůli sankcím EU uvázla v Euroclearu. Ten ji nyní investuje do Evropské centrální banky, nově by ji ale investoval do dluhopisů EU.

Unie by pak tyto prostředky použila k půjčce, kterou by Ukrajina splatila až po obdržení válečných reparací od Ruska. Půjčka by sloužila vojenským i rozpočtovým potřebám Ukrajiny, která tyto peníze nutně potřebuje nejpozději v dubnu.

Evropská komise přišla v posledních dnech s právními úpravami plánu ve snaze zajistit si podporu Belgie. Belgické připomínky mají podle zdrojů více než 40 stránek. K Belgii se pak se svými výhradami minulý týden připojily Itálie, Bulharsko a Malta.

Evropa musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny, za nic ručit nebudeme, řekl Babiš

Ke kritikům se nyní přidalo i Česko. V sobotu Babiš uvedl, že EK musí najít jiné řešení a že Česko nebude za nic ručit, ve středu ale zněla jeho slova smířlivěji. Česko by podle něj mohlo podpořit využití zmrazených aktiv na půjčku na zajištění fungování Ukrajiny, ale za určitých podmínek. Chce plně zohlednit belgické obavy a záruky členských států žádá dobrovolné.

Podobně hovořil i slovenský premiér Robert Fico. Ten nechce podpořit žádné řešení, které by financovalo vojenské výdaje Ukrajiny.

Úvahy jsou přitom takové, že z 210 miliard eur by polovina měla jít na vojenské účely. Peníze by Ukrajina dostávala postupně a na jasné účely, budou rovněž fungovat přísné mechanismy kontroly. Pro rok 2026 by to znamenalo 105 miliard eur, přičemž podle informací agentury by zatím stačilo pokrýt zárukami alespoň 50 procent této částky.

„Je na lídrech, aby rozhodli,“ uvedl nejmenovaný unijní zdroj. „Všichni si uvědomují obavy Belgie i to, co je pro Belgii v sázce,“ dodal. Přehlasovat Belgii ale podle zdrojů ostatní země nechtějí.

Dobrá schůzka, řešili jsme i Ukrajinu, uvedla Leyenová po setkání s Babišem

Belgie podle posledních informací přišla s novým návrhem na společnou půjčku, kterou si EU vezme na finančních trzích, tedy o první variantě. Podle Belgičanů by přitom rozhodnutí přijala kvalifikovaná většina a nebyla by zapotřebí jednomyslnost.

Podle unijních zdrojů je to ale nemožné a odmítají to i právníci z Evropské komise s tím, že pokud se má za půjčku ručit rozpočtem EU, který se týká celé sedmadvacítky, není možné, aby o tom rozhodovala pouze kvalifikovaná většina.

Babiš míří na summit. Nelegální migrace se nezměnila, konstatoval před odletem

„Lídři EU se chystají pokusit o něco, co nikdy předtím nezkusili. Šance na neúspěch jsou přitom značné. Jejich činy by mohly vytvořit nebezpečné precedenty a jakýkoli chybný krok by mohl na roky dopředu podkopat důvěru mezi 27 členskými zeměmi bloku“, napsala o summitu agentura AP.

11. prosince 2025
17. prosince 2025  19:25

