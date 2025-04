Tank za čtyřicet bodů, voják za šest. Ukrajinští dronaři válčí jako ve videohře

Operátorka na ukrajinské frontě využívá speciální brýle, do kterých jsou přenášeny záběry přímo z dronu. (29. ledna 2025) | foto: ČTK

„Portál Brave 1 Market bude něco jako armádní Amazon. Vojákům jednoduše umožní nákup techniky za nasbírané body, kterou na frontě potřebují,“ popisuje vicepremiér Mychajlo Fedorov. Pro operátory dronů to bude další možnost, jak získat v poslední době nedostatkové díly do svých létajících zbraní, k dostání budou pochopitelně i celé stroje.

Program sbírání bodů funguje už od loňského podzimu. Systém je podle listu Politico poměrně přímočarý. Za konkrétní tip eliminovaného cíle operátor dronu získá příslušný počet bodů: 20 za poškozený a 40 za zničený tank, 50 za eliminaci raketového systému a skromných šest, pokud dron zabije nepřátelského vojáka.

Po akci musí operátor nahrát příslušné video zachycující celou akci do společného systému, kde velení vše potvrdí. Dosud šlo pouze o předhánění v žebříčku a alespoň základní ukazatel toho, kam by měla armáda dodávat větší počet vybavení. Speciální internetový obchod to však změní.

K dostání budou napřímo a bez větší administrativy například drony Vampire, ty přijdou na 43 bodů. V katalogu najdeme i větší stroje Baba Jaga, jež jsou schopné nést až patnáctikilogramový náklad. Vojáci si produkt za body objednají, vše ostatní už zařídí jejich nadřízení, na frontu by se měla objednaná technika dostat do týdne, slibuje Fedorov.

Motivace i změna podoby války

Nejlepší dronová jednotka dosud nabírala přes 16 tisíc bodů, za což si bude moci objednat 500 základních dronů pro denní operace, 500 pro noční a navrch 100 bezpilotních strojů Vampire a 40 čistě průzkumných letounů. Nejde však jen o rychlejší dodání techniky na frontu.

Podle Fedorova se jednotky předhánějí v co největším počtu bodů čistě ze soutěživosti a na statistikách je to velmi dobře vidět. Devadesát procent všech dronových jednotek už do systému vložilo alespoň jeden prokazatelný zásah cíle. Velení využívá bodového programu i pro rychlé zacílení na konkrétní řady nepřátelských vojsk.

„Jako příklad bych uvedl, když jsme zvýšili počet bodů za eliminaci pěchoty ze dvou na šest. Za jediný měsíc se zvedl počet zabitých vojáků dvojnásobně. Nejde tedy jen o motivaci, ale o změnu celého systému válečných pravidel,“ tvrdí Fedorov. Jak už je v roky trvajícím konfliktu Ruska a Ukrajiny pravidlem, statistiky ani jedné ze znepřátelených stran nelze nezávisle ověřit.