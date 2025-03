Zelenskyj oznámil úspěšný test dronu s doletem 3000 kilometrů. Udeří i na Sibiř

„Ohledně bezpilotních letounů dlouhého doletu máme dobré zprávy. Náš dron byl testován na vzdálenost tří tisíc kilometrů. Jsem vděčný vývojářům a výrobcům. Vyvíjíme řadu prostředků s dlouhým doletem, které pomohou zajistit bezpečnost našeho státu,“ řekl podle agentury UNIAN Zelenskyj ve večerním videoposelství.

Při třítisícové vzdálenosti by Ukrajina měla být schopná zasahovat cíle i na Sibiři. Testovaný dron by mohl zasáhnout třeba i město Novosibirsk, které leží kolem tří tisíc kilometrů na východ od Charkova. Pro Kyjev to představuje kapacitu útočit na vojenské základny, továrny, rafinérie a další strategické cíle hluboko v ruském týlu.

Zelenskyj zmínil také informaci o použití ukrajinských raket s názvem „Dlouhý Neptun“. „Můžeme říci, že jsme s výsledky spokojeni. Potřebujeme však vyrobit více raket, více bezpilotních letounů a tento týden budeme jednat s našimi partnery,“ dodala ukrajinská hlava státu.

„Ukrajinský zdroj obranné výroby je spolu s investicemi našich partnerů – především v Evropě – spolehlivým základem nové bezpečnostní architektury, která na našem kontinentu určitě vznikne. K tomu neexistuje žádná alternativa,“ zdůraznil Zelenskyj.

Už v sobotu Zelenskyj uvedl, že Ukrajina dosáhla „významných výsledků“ ve svém raketovém programu s tím, že „Dlouhý Neptun“ prošel testem a nasazením v boji. „Nová ukrajinská raketa, přesný úder. Vzdálenost – tisíc kilometrů,“ napsal tehdy. Cílem nové rakety byla podle ukrajinských médií údajně rafinérie v Tuapse v Krasnodarském kraji, kterou v noci na pátek Ukrajina zasáhla.

14. března 2025