V Kyjevě se ozvalo několik explozí, na místo byli vysláni záchranáři

Kličko doplnil, že další podrobnosti budou sděleny později. „Obyvatelé jsou zachraňováni a evakuováni ze dvou budov,“ poznamenal. Podrobnosti o příčině výbuchu či o možných obětech v tuto chvíli nejsou známy, píše Reuters.

Agentura AFP s odkazem na své novináře píše, že se kolem 06:30 místního času (05:30 SELČ) ozvaly čtyři exploze. Zasažen podle ní byl obytný komplex nedaleko centra, což způsobilo požár.

V historické čtvrti, která je jednou z centrálních v Kyjevě, se nachází řada univerzit, restaurací a galerií.

Ukrajinci již ztratili kontrolu nad Severodoněckem. Poté, co se jednotky z obléhaného města téměř stáhly jej obsadily ruské a proruské síly. V sobotu to řekl to starosta Oleksandr Strjuk, podle kterého už město nelze opustit skrze území, které by Ukrajina ještě ovládala. Ukrajinci se stahují na výše položené území kolem Lysyčansku, které je snadnější bránit.

„Město nyní zcela okupuje Rusko. Snaží se tam teď nastolit svou vlastní správu, pokud vím, jmenovali už i nějaké vedení,“ řekl Strjuk v ukrajinské televizi. Předtím starosta potvrdil, že ukrajinští obránci se téměř kompletně stáhli.

Kyjev se nyní snaží o přeskupení jednotek, které se přesouvají do výše položených míst v Lysyčansku a okolí, řekl v rozhovoru s agenturou Reuters náčelník ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov. Podle něj už nebylo možné v kompletně zničeném Severodoněcku udržet frontovou linii, protože obránci se už neměli kde ukrýt před útoky.