V ukrajinské armádě se dál prosazují ženy, na frontě jich bojují už čtyři tisíce

V ukrajinské armádě nyní slouží asi 65 tisíc žen, což je asi o 30 procent více než na začátku války před dvěma lety. Napsal to deník The New York Times (NYT), podle kterého se bojů účastní čtyři tisíce z nich. Na frontové linii přitom čelí stejnému strachu a stejně tvrdým podmínkám jako muži.