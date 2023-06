Hrůza pro morálku Rusů. Vzpoura wagnerovců požene Ukrajince vpřed

Prigožinův víkendový spektákl v Rostově na Donu a snažení Rusů opevnit Moskvu před vpádem wagnerovců přivítali Ukrajinci „s potleskem“. „Vojáci na frontové linii to vnímají pozitivně. Každý chaos a nesoulad na nepřítelově straně je naší výhodou,“ říká mluvčí východního velení ukrajinské armády Serhij Čerevatij.

Sociální sítě už obletělo video s velitelem dronů přezdívaným Maďar, který si ke sledování vzpoury v Rusku přinesl řádnou zásobu popcornu. Vyrojilo se obrovské množství vtipů a takzvaných memů zesměšňujících ruského diktátora a ukrajinští představitelé chaos označovali za jistý znak čím dál větší nestability ruského režimu.

Chvilka na popcorn:

Dénes Törteli @DenesTorteli (Mr. Jaga Jaga) A new video from "Magyar" (МАДЯР) on 24 June. #StandWithUkraine No translation needed. https://t.co/Ibgq0C2jVL oblíbit odpovědět

Nenadálá situace už se zřejmě vyřešila dohodou, kterou vyjednal běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Prigožin pochod na Moskvu zastavil a souhlasil s exilem v Bělorusku. Ale škoda už byla napáchána. Spolu se zbytkem světa si ukrajinští vojáci mohli dobře prohlédnout, jak je Rusko zranitelné. Sám Putin je nyní v očích světa slabý a zoufalý, když se dohodl i s někým, koho předtím nazval zrádcem.

Vzpoura zřejmě nijak zřetelně nepoznamenala ruské pozice na válečné frontě, Ukrajincům nicméně může dát potřebný impuls k tomu, aby dokázali zesílit svou protiofenzivu. Ta se totiž vyvíjí pomaleji, než vojenští velitelé očekávali.

„Krátkodobě to odvedlo pozornost od války a odklonilo některé zdroje z fronty,“ popisuje Nigel Gould-Davies z Mezinárodního institutu pro strategické záležitosti. „Z dlouhodobého pohledu to ukazuje nedostatek jednoty uvnitř ruských bojových sil. Pro ruskou morálku je to hrůza, pro velitele i vojáky. Pro ukrajinskou morálku je to naopak velmi dobré,“ dodává.

Potvrzuje to hlas třeba tohoto vojáka. „Všichni jsou nadšení,“ říká padesátiletý Andrij Kvasnycja, který byl zraněn při bojích o Bachmut. „Volal mi kamarád a říkal: ‚Andriji, už mnoho let nepiju, ale dnes mám dobrý důvod se napít.‘ Je to těžké, ale určitě vyhrajeme,“ míní.

Na ruských telegramových kanálech zase různí blogeři nabádali ruské vojáky, aby se i nadále soustředili na válku. „Bratři! Všichni, kdo máte v rukou zbraň na linii kontaktu, pamatujte, že nepřítel je hned naproti vám,“ říká podle agentury AP jedna ze zpráv.

Jak wagnerovci pochodovali na Moskvu, náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová oznámila, že došlo k postupu v několika směrech podél frontové linie a že ruský postup dále na sever byl zmařen. „Slabost nepřítele je vždy příležitostí, umožňuje nám využít výhodu,“ řekla agentuře AP a dodala, že je příliš brzy říct, zda se politická hra v Rusku může odrazit i na tom, že Ukrajina získá vojenskou převahu.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu minulý týden uvedl, že do konce června vznikne nová záložní armáda, která zvedne počty vojáků na ukrajinské frontě. Rusko už tam nasadilo 90 procent svých sil a už má zásadní početní výhodu oproti ukrajinským mužům.

Odborníci míní, že Ukrajinci si musí zachovat flexibilitu a rychlost, aby mohli využít ruských slabých míst podél frontové linie a prorazit obranné linie, jakmile se naskytne příležitost. S moderními zbraňovými systémy podle standardů NATO, které mají Ukrajinci k dispozici, je podle nich morálka nezbytnou ingrediencí, aby toho dosáhli a změnili tak situaci na bojišti.

„Tohle Ukrajince skutečně povzbudí,“ řekl James Nixey, vedoucí ruského a eurasijského programu v Chatham House. „Jestliže jsme říkali, že Ukrajinci mají za co bojovat, v poslední době jim trochu chybí morálka,“ podotýká.

Ukrajinští velitelé svým bojovníkům řekli, že neshody odehrávající se v Rusku jsou nepřímo jejich dílem. „Hrdinové z Bachmutu, kteří drželi město deset měsíců a vyčerpali nepřítele, jsou spoluautory tohoto ruského epického selhání,“ řekl Čerevatij.

Pravda je však složitější. Invazi předcházela dlouholetá rivalita mezi Prigožinem a ruským vojenským vedením, relativní efektivita wagnerovců ve srovnání s jednotkami pravidelné armády zvýšila Prigožinovu prestiž a možná mu dodala sebevědomí, aby se pustil do vzpoury.

Přesto toto poselství rezonuje v řadách ukrajinské armády, zatímco se připravuje na další rozhodující krok ve válce. V Záporožské oblasti na jihovýchodě země vojáci minometné jednotky v neděli stříleli ze svých pozic na ruské cíle. A při každém výbuchu si postěžovali na Rusko.

„Za Kachovskou přehradu!“ volal jeden z příslušníků ukrajinských speciálních jednotek s odkazem na katastrofální zřícení přehrady z počátku tohoto měsíce. I z útoku na přehradu, po němž byly zatopeny celé ukrajinské vesnice, je podezřelé Rusko.