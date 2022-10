Bída ruské armády. V opuštěných zákopech se našla maketa kalašnikova

„Zkrátka druhá (nejsilnější) armáda na světě,“ glosuje na Instagramu svůj nález Komarov. Na opuštěné frontové pozici ruské armády podle svých slov našel polní telefon TA-57. „Rok jeho výroby se odráží v jeho názvu,“ pokračuje.

A kromě toho na zveřejněných fotografiích ukazuje, že výbava, s jakou mobilizovaní Rusové na Ukrajinu přijeli, je ještě horší, než se dosud vědělo. „Tréninkové 30milimetrové náboje v obrovských počtech. Tréninkové dřevěné kalašnikovy, tréninkové granáty. Plno dalších cvičných předmětů,“ líčí novinář.

komarovmir Короче, "вторая" армия мира. На позициях рф - телефон ТА-57 года выпуска, озвученного в названии. Учебные 30-мм патроны в огромном количестве. Учебные деревянные (!!!) Калаши, учебные гранаты. И много другого учебного. Очевидно: "вОйны" приехали на войну учиться, не имея даже элементарных навыков. Учились прямо в полях. Учились плохо. Были отчислены. Ожидается новый набор мобилизированных военных учеников.

Píše také, že mladí odvedenci nemají ani základní dovednosti. „Učí se přímo na frontě. Učili se špatně. Byli vyloučeni. Nová várka mobilizovaných studentů vojenství už je očekávána,“ dodává posměšně.

Na bídné vybavení si ruští vojáci stěžují už od začátku války. Tehdy kradli Ukrajincům oblečení, aby v tuhé zimě nezmrzli. V obchodech rabovali jídlo, aby nemuseli hladovět.

Později popsali, že si už před cestou na frontu velké množství věcí museli koupit sami, a to včetně neprůstřelných vest, ochranných helem či bot. Pokud chtěli mít řádně vybavenou lékárničku, i tu si museli obstarat sami. Po téměř sedmi měsících války to, zdá se, není lepší.

„Včera jsme dostali zbraně, musely být z nouzových zásob, byly celé pokryté olejem. Někteří dostali rezavé. Jeden kluk chtěl udělat rozborku, zatáhl za pružinu, a ta praskla. Co když se to stane na Ukrajině? Co uděláš? Kde seženeš novou pušku?“ popsal rekrut z Kaliningradu. „Jednomu klukovi se hned druhý den rozpadly kanady a někteří nafasovali boty porostlé mechem,“ dodal.