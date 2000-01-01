náhledy
Aeneida není jen antický epos o hrdinech trójských válek, ale i klíčové dílo ukrajinské literatury. V Kyjevě ho nyní nastudovala parta ukrajinských veteránů, kterým divadlo po ztrátě končetin pomáhá s rehabilitací a návratem do života.
Autor: Alina Smutko, Reuters
Andrij Onoprijenko se veškerý text musí naučit poslechem. Před třemi lety v zákopech u Avdijivky jeho pozici zasáhly dvě ruské protitankové střely a připravily ho o zrak.
Autor: Alina Smutko, Reuters
„Možná nemáme ruce, nohy nebo oči, ale nevzdáváme se,“ popisuje pro agenturu Reuters, jak se přes počáteční nedůvěru a ostych dostal k divadlu.
Autor: Alina Smutko, Reuters
Jednatřicetiletý veterán je členem patnáctičlenného kyjevského divadelního souboru, který těžce zraněným veteránům pomáhá s návratem do života.
Autor: Alina Smutko, Reuters
Ruská válka za sebou po čtyřech letech zanechala statisíce zraněných ukrajinských vojáků.
Autor: Alina Smutko, Reuters
Oficiální statistiky neexistují, vláda nechce podrývat morálku veřejnosti. Odhady zdravotníků a humanitárních organizací hovoří o 80 tisících vojáků, kteří podstoupili amputaci.
Autor: Alina Smutko, Reuters
Návrat zmrzačených a traumatizovaných veteránů do života představuje pro ukrajinský stát a společnost obří úkol. Jednou z možných metod může být divadlo.
Autor: Alina Smutko, Reuters
Onoprijenko před válkou na jevišti nikdy nestál. V prosinci si odbyl první premiéru: spolu s dalšími veterány a divadelními profesionály nastudoval experimentální inscenaci Aeneidy.
Autor: Alina Smutko, Reuters
Nejde o dílo římského básníka Vergilia, ale o ukrajinskou parodii z 18. století, ve které Ivan Kotljarevskyj hrdiny trójské války nahradil záporožskými kozáky.
Autor: Alina Smutko, Reuters
„Není to divadlo v klasickém smyslu slova, jak ho známe,“ popisuje účel inscenace divadelní herec a režisér krymskotatarského původu Achtěm Sejitablajev.
Autor: Alina Smutko, Reuters
„Je to spíše rehabilitace divadelními prostředky. Naši veteráni, naši bratři a sestry ve zbrani se znovu učí hýbat, zpívat a pracovat v týmu,“ dodává Sejitablajev.
Autor: Alina Smutko, Reuters
Sedmadvacetiletý Jehor Babenko byl těžce raněn první rok války, když Rusové zasáhli základnu jeho jednotky nedaleko Mykolajivu.
Autor: Alina Smutko, Reuters
Tvář má zdeformovanou popáleninami, na rukách mu nezbyl ani jeden prst a mluví skrze tracheostomickou kanylu. Přesto dva měsíce věnoval veškerou energii vyčerpávajícím divadelním zkouškám, během kterých musel ze všech sil tančit a válet se po jevišti.
Autor: Alina Smutko, Reuters
„Poznal jsem spoustu lidí, kteří jsou ochotní dělat dřív nemyslitelné věci,“ říká Babenko, který po návrtu z nemocnice začal studovat na armádního psychologa.
Autor: Alina Smutko, Reuters
Další veteráni přiznávají, že pobyt na jevišti jim pomáhá nabýt sebevědomí pošramocené ztrátou končetin.
Autor: Alina Smutko, Reuters
Experimentální hudební inscenace je fyzicky velmi náročná, její autoři se však pokusili každému veteránovi najít roli odpovídající jeho zraněním.
Autor: Alina Smutko, Reuters
Pro muže zvyklé na rigidní armádní pořádek byl střet s kreativním uměleckým prostředím značný šok.
Autor: Alina Smutko, Reuters
„Na jevišti nikoho neošálíš. To je první věc, co jsem pochopil. Je to jako kdybys tam stál nahý,“ říká třiapadesátiletý Taras Kozub, který přišel o ruku na jižní frontě.
Autor: Alina Smutko, Reuters
Veteráni sklidili bouřlivý potlesk, někteří diváci plakali a objímali se.
Autor: Alina Smutko, Reuters
To nejdůležitější už ovšem pochopili během dvouměsíčních zkoušek: život ani po vážném zranění nekončí.
Autor: Alina Smutko, Reuters
„Někdy si uvědomíte, že je to naopak. Teprve začíná,“ říká Ihor Babenko.
Autor: Alina Smutko, Reuters