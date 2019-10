Rachotu pušek říkají popkorn. Děti války neznají lásku, jen nebezpečí

Od roku 2014, kdy odstartovaly boje mezi vládními silami a separatisty podporovanými Ruskem, si válka na východní Ukrajině vyžádala životy více než 13 tisíc lidí. Podle psychologů zanechal konflikt děti i jejich rodiče emočně zamrzlé, což je příklad posttraumatické stresové poruchy.

Rodiče se podle Rádia svobodná Evropa často svěřují, že mají po všech válečných zážitcích problém zahrnout své děti láskou, vřelostí a pocitem bezpečí. Čtyřletý Zhora žije se svou matkou ve vesničce Zolote v Luhanské oblasti. Les za jejich domem je plný nášlapných min.

„Výbušniny často spustí pobíhající psi. Jejich vnitřnosti pak dlouho visí na větvích stromů a keřů, říká chlapcova matka. „Našeho psa také zabila mina. Žil ještě tři měsíce a potom pošel. Je tady slyšet také střelba,“ dodává.

Zhora umí přesně napodobit a poznat po sluchu střelbu z různých druhů zbraní. Stejné je to také u dalších dětí. David, Vova a Stepan žijí ve vesnici na okraji Luhansku, jejich dům stojí nedaleko kontrolního stanovištěm před pozicemi ukrajinských vládních sil. Střelba se ozývá prakticky dennodenně.

„Večer slyšíme střelbu z jedné a potom z druhé strany. Někdy střílejí z bojových vozidel pěchoty BMP, jindy pálí z minometů. Nebojíme se, už jsme si zvykli. Jednu dobu jsme neměli elektřinu devět měsíců. Dělal jsem úkoly do školy při svíčkách a ukrývali jsme se ve sklepě,“ popisuje desetiletý David.

V červenci 2017 zasáhli proruští separatisté minometnou palbou malé město Marjinka a zranili tehdy tříletého Toma a jeho dva sourozence. Šrapnel zasáhl Tomu do žaludku, bratra Ivana a sestru Lenu do nohou. „Tati, hrozně mě bolí břicho. Podíval jsem se na něj a všude měl krev,“ vzpomíná jeho otec.

"For sure we are scared. But not as scared as the first few times. It's probably wrong that children get used to this whole mess."



In eastern Ukraine, we help provide psychological support to school children like Sonia who are caught in the conflict. #WorldMentalHealthDay pic.twitter.com/UETUH0EpzR