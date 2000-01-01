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Kde dřív stály budovy, tam ráno našli jen ruiny. Ukrajinská metropole i další města v noci opět čelila masivním útokům z Ruska. Zemřelo několik lidí, další jsou zranění. Balistické střely, které zasáhly Kyjev, způsobily velké požáry a zpustošily několik budov. Na ranní výjev hleděli mnozí se slzami v očích...
Autor: ČTK
Noční ruské útoky si vyžádaly několik životů včetně těch dětských. Mrtvé hlásí jak Kyjev, tak Lvov. Jeden z šéfů vojenské městské správy uplynulé hodiny označil za „černou noc“ pro Ukrajinu.
Autor: Profimedia.cz
Rusové útočili balistickými střelami i drony. Mnoho budov kvůli způsobeným požárům lehlo popelem. V jednom ze zasažených domů žila rodina s mnoha dětmi, uvedly úřady.
Autor: Profimedia.cz
„Záchranná operace pokračuje, pracuje se na rozebírání trosek. Počet obětí se může zvýšit,“ napsal na telegramu šéf městské vojenské správy v Kryvém Rohu Oleksandr Vilkul.
Autor: Reuters
Hasiči nejen v Kyjevě bojovali se způsobenými požáry. Oheň pohltil mnoho budov, z nichž ne všechny byly určené k bydlení.
Autor: Profimedia.cz
Ruské střely zasáhly také obchody. S požárem jednoho z nich se potýká kyjevský hasič na snímku.
Autor: Profimedia.cz
Už během středečního večera se na sociálních sítí objevily záběry ze stanic kyjevského metra.
Autor: Profimedia.cz
Ruský útok byl očekávaný. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už ve středu večer varoval, že Ukrajinu v noci na čtvrtek pravděpodobně čeká masivní ruský útok.
Autor: ČTK
Bezpečnost země závisí podle něj na tom, zda jsou spojenci ochotni poskytnout systému na obranu proti ruským střelám.
Autor: Reuters
Spojence Ukrajiny vyzval k tomu, aby Kyjevu poskytli další zbraně. Podle něj se jeho zemi kriticky nedostává systémů protivzdušné obrany.
Autor: Reuters
Podle Zelenského použili Rusové přes 70 střel a 280 dronů. Ukrajinské letectvo upřesnilo, že zaznamenali 74 střel a 284 dronů.
Autor: Reuters