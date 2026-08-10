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Rozsáhlý útok na Tatarstán. Ukrajinci zasáhli rafinerii

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  8:35aktualizováno  10:10
Ukrajina v noci na pondělí podnikla rozsáhlý dronový nálet v Tatarstánu. Cílem útoku byl rafinérský komplex v Nižněkamsku. Úřady této ruské republiky hlásí 12 mrtvých a dalších 39 zraněných. Na Ruskem okupovaném Krymu po dronovém útoku záchranáři kvůli lesnímu požáru evakuovali kemp. Při ruském bombardování severoukrajinských Sum utrpělo zranění nejméně pět lidí.

„Nižněkamsk je stále cílem rozsáhlého náletu,“ uvedla v pondělí ráno podle agentury TASS tisková služba vedení Tatarstánu. „Útoky se zaměřují jak na výrobní, tak civilní objekty. Bohužel jsou mrtví,“ píše se také v prohlášení. Podle federálního ministerstva zdravotnictví záchranáři odvezli do nemocnic 28 lidí, včetně jednoho dítěte. Tvrzení nelze nezávisle ověřit.

Ze sídliště v ukrajinské Oděse zbyly po ruských útocích pouze ruiny. (9. srpna 2026)
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Ukrajinští hasiči bojují s následky ruských útoků na Charkov. (9. srpna 2026)
Dvojice obyvatel ukrajinské Oděsy opouští sídliště po ruském útoku. (9. srpna 2026)
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Na sociálních sítích se objevilo neověřené video, na kterém houkají sirény varující před vzdušným útokem a z několika míst stoupá černý dým.

Ukrajinské i ruské telegramové kanály informují, že v Nižněkamsku se cílem ukrajinských dronů stal rafinérský komplex. Telegramový kanál Astra píše, že šlo o Nižněkamskněftěchim, který je jedním z největších podniků svého druhu v Evropě. Na tento komplex Ukrajina útočila nebo se pokusila zaútočit už vícekrát, naposledy se tak podle BBC stalo 8. července.

Rusko zasáhlo sídliště v Charkově, dva mrtví. Ukrajinci udeřili na Belgorod

Rusko zasáhlo Charkovskou oblast

Ruská protivzdušná obrana v noci na pondělí sestřelila 456 ukrajinských dronů, uvedlo ministerstvo obrany v Moskvě. Podle vedení Rostovské oblasti u hranic s Ukrajinou jich nad tímto regionem zneškodnila přes 70, další byly sestřeleny také nad Krymem, Tatarstánem a dalšími regiony, včetně Moskvy. Ruský letecký úřad Rosavijacija z bezpečnostních důvodů zastavil provoz na moskevských letištích Domodědovo a Vnukovo, uvádí ruskojazyčný servis BBC. Uzavřel také letiště dále na východ, včetně těch v Kazani, Ufě, Čeboksarech nebo Nižněkamsku.

Úder dva tisíce kilometrů daleko. Ukrajinci zasáhli Wildberries v Jekatěrinburgu

Trosky sestřeleného dronu na Krymu zapálily na dvou místech les. Kvůli požáru záchranáři evakuovali rekreanty jednoho z přímořských kempů, informoval Moskvou dosazený gubernátor Michail Razvožajev. Situace je podle něj pod kontrolou.

Pět lidí zemřelo při ruském dělostřeleckém ostřelování obce Buhajivka v Charkovské oblasti u hranic s Ruskem, uvedla ukrajinská prokuratura. Úder zničil několik domů.

Ukrajinské zdroje hovoří o masivním ostřelování obytné části obce jihovýchodně od Charkova. Na fotografiích je vidět nejméně jeden prakticky zcela zničený dům a další poškozený. Okresní prokuratura zahájila přípravné vyšetřování pro podezření ze spáchání válečného zločinu.

Agentura Ukrinform uvedla, že už v neděli bylo ruskými útoky zasaženo 24 obcí v Charkovské oblasti a devět lidí utrpělo zranění.

Ruské letectvo svrhlo pět řízených pum na Sumy a zasáhlo civilní infrastrukturu. „Zásahy jsou na třech místech ve dvou čtvrtích ve městě. Nejméně pět lidí utrpělo zranění,“ informoval velitel vojenské správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov. Poškozené jsou rodinné domy, bytové domy a objekty infrastruktury.

Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi. Podniká vzdušné útoky daleko v ruském vnitrozemí, které často cílí na infrastrukturu pro zpracování a vývoz ropy. Z jejího prodeje Moskva svou agresi částečně financuje.

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