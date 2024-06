Na Ukrajině překazili stovce mužů útěk přes hranici, převaděče pozatýkali

Podle DBR byla v pátek na cestě k hranicím zastavena skupina 47 mužů ve čtyřech mikrobusech, přičemž dalších 53 mužů bylo zadrženo na cestě do „sběrného místa“. Hranici měli překonat pěšky.

Oděská oblast sousedí s Moldavskem. Hranici se sousedním Rumunskem tvoří řeka Dunaj. Všichni muži starší 25 let, kteří mohou být odvedeni do armády, byli předáni místní vojenské správě, uvedli vyšetřovatelé.

Převaděči podle nich od každého zájemce o nelegální přechod hranice vybrali 4 600 až 17 000 eur (114 000 až 420 000 korun). Osoby, které útěku napomáhaly – včetně jednoho policisty – byly zatčeny, uvedl DBR s tím, že jim hrozí až devět let vězení.

Ruská invaze vedla k tomu, že Ukrajina vyhlásila válečný stav, všeobecnou mobilizaci a uzavřela hranice mužům ve věku od 18 do 60 let. Následně podle pohraničníků přibylo případů nezákonného překročení hranice. Obvykle lidé používají služeb převaděčů, kteří klienty přepravují do sousedních zemí přes takzvanou zelenou hranici.

V polovině května na Ukrajině začala platit přísnější pravidla odvodu do armády, kterými se Kyjev snaží doplnit stavy po měsících vyčerpávajících bojů.