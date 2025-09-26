Zelenskyj požádal Trumpa o střely Tomahawk, chce přimět Rusko k míru

Autor: ,
Sledujeme online   19:53
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požádal v úterý při jejich jednání šéfa Bílého domu Donalda Trumpa o střely Tomahawk, aby donutil Rusko k míru. Uvedl to portál Axios s odvoláním na nejmenované zdroje. Rakety mají mnohem delší dolet, než ty, které Ukrajině dosud poskytlo NATO.
Američtí námořníci na základně Guam v Pacifiku nakládají rakety UGM-109...

Američtí námořníci na základně Guam v Pacifiku nakládají rakety UGM-109 Tomahawk na ponorku. (6. května 2025) | foto: APFootage / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....
Americká střela s plochou dráhou letu Tomahawk
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....
13 fotografií

Zelenskyj v rozhovoru s Axiosem připustil, že Trumpa požádal o další zbraňový systém, který by mohl ruského prezidenta Vladimira Putina přimět k zahájení mírových rozhovorů. Zbraň ale nespecifikoval.

„Řekl jsem mu, že potřebujeme jednu věc,“ reagoval Zelenskyj na dotaz , co by mohl Trump udělat, aby pomohl Ukrajině vyhrát válku, kterou proti ní už čtvrtým rokem vede Rusko.

„Mimochodem, potřebujeme ji, ale to neznamená, že ji použijeme. Protože, pokud ji budeme mít, tak si myslím, že to bude další tlak na Putina, aby se posadil a jednal,“ dodal ukrajinský prezident.

Ukrajina by mohla s podporou EU a NATO dobýt zpátky veškeré území, uvedl Trump

Trump mu podle jeho slov odpověděl: „Budeme na tom pracovat“. Státníci spolu jednali v New Yorku na okraj Valného shromáždění OSN.

Podle ukrajinského činitele a dalšího blíže neupřesněného zdroje Zelenskyj požádal konkrétně o naváděné střely s plochou drahou letu Tomahawk. Ty mají mnohem delší dolet, než rakety, které Ukrajině dosud poskytlo NATO. U střel Tomahawk je dolet zhruba 1600 kilometrů, u systémů ATACMS přibližně 300 kilometrů.

Americké střely ATACMS povolil loni Ukrajině používat proti cílům na ruském území tehdejší americký prezident Joe Biden.

Tomahawky by prolomily ruskou obranu

Zelenskyj poznamenal, že Ukrajina už nyní může udeřit hluboko na ruském území svými drony, ale mnoho vojenských cílů má podle něj sofistikovanou protivzdušnou obranu, kterou je s bezpilotními letouny obtížné prolomit.

Střely Tomahawk jsou také mnohem rychlejší než drony a jejich úder je ničivější. Ukrajina o ně v uplynulém roce podle Axiosu vyjádřila zájem několikrát, ale prý je to jediný systém, který Trump zatím nedovolil prodat spojencům v NATO, kteří nyní zbraně od USA pro Ukrajinu nakupují.

Trump poprvé označil Rusko za agresora, vůči Putinovi dál přitvrzuje

Ukrajina se ruské invazi brání i s pomocí ve formě vojenského vybavení od svých spojenců. Ukrajinci zároveň sami vyvíjejí vlastní zbraně.

Neochotu partnerů ohledně poskytnutí zbraní dlouhého doletu se snaží obejít vývojem vlastních systémů jako je zbraň Paljanycja nebo střela s plochou drahou letu Flamingo, ale těm chybí desítky let zkušeností, které má Tomahawk.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

Až Rusové přiletí potřetí, NATO už je sestřelí, říká bezpečnostní expert

Premium

Ruské letectvo dál pokouší trpělivost Severoatlantické aliance. Kdy začnou spojenci ruské stíhačky sestřelovat? Podle bezpečnostního experta Jana Jireše se červená linie posunuje. „Stále existuje...

26. září 2025

Zelenskyj požádal Trumpa o střely Tomahawk, chce přimět Rusko k míru

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požádal v úterý při jejich jednání šéfa Bílého domu Donalda Trumpa o střely Tomahawk, aby donutil Rusko k míru. Uvedl to portál Axios s odvoláním na...

26. září 2025  19:53

V Nigérii se zhroutil zlatý důl. Zemřela stovka lidí, uvádějí místní zdroje

Nejméně 100 lidí ve čtvrtek zahynulo na severovýchodě Nigérie, když se zhroutil zlatý důl. Podle agentury Reuters to tvrdí přeživší a místní. Důl s desítkami horníků pod zemí se zhroutil v jižní...

26. září 2025  19:39

Německé aerolinky Lufthansa ruší tisíce míst. Zaostávají za konkurencí

Německé aerolinky Lufthansa se potýkají s vysokými náklady a s mnohem menší ziskovostí ve srovnání s konkurencí. Plánují proto zrušit tisíce míst v administrativě. Tímto způsobem se snaží ušetřit a...

26. září 2025  19:31

Drony a migy byly záměrné, Rusko se snaží rozšířit válku, řekl ministr Lipavský

Ruské drony nad Polskem i migy v estonském vzdušném prostoru jsou ze strany Ruska záměrné akce se souhlasem prezidenta Vladimira Putina, je přesvědčen ministr zahraničí Jan Lipavský. „Nejedná se o ...

26. září 2025  19:01,  aktualizováno  19:25

Nezodpovědné, reaguje Kreml na varování Západu o sestřelování ruských letadel

Prohlášení západních zemí o sestřelování ruských letadel jsou neuvážená a nebezpečná, řekl v pátek mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Evropští diplomaté v předchozích dnech varovali Moskvu, že...

26. září 2025  18:48

Filipíny zasáhl další tajfun, deset lidí zemřelo a 433 tisíc dalších se evakuovalo

Přes filipínské ostrovy se přehnala další tropická bouře, která si vyžádala životy nejméně deseti lidí a evakuaci více než 433 tisíc obyvatel z vesnic ohrožených sesuvy půdy a povodněmi. Po tajfunu...

26. září 2025  18:34

Kyjev odhalil nad svým územím průzkumné drony. Mohou být z Maďarska, tvrdí

Ukrajina zaznamenala porušení svého vzdušného prostoru průzkumnými drony a tvrdí, že mohou být z Maďarska. Po poradě s vojenskými veliteli to v pátek oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj....

26. září 2025  16:23,  aktualizováno  18:29

Cyklistka v Kolíně se na kamioňáka zlobila právem. Policie sdělila, co řidič provedl

Vybržďování řidiče kamionu cyklistkou v Kolíně má poměrně překvapivé vyústění. Podle policie se totiž také šofér dopustil několika přestupků tím, že v oblasti nerespektoval dopravní značení. Oba...

26. září 2025  18:17

Exhejtmana Haška nazlobilo přidělování míst na kandidátce. PRO opouští

Někdejší jihomoravský hejtman za sociální demokraty Michal Hašek ukončil členství ve straně PRO Jindřicha Rajchla. Ta se v letošních sněmovních volbách spojila s hnutím SPD a její členové kandidují...

26. září 2025  16:52,  aktualizováno  18:12

Ať ruští diplomaté hlásí všechny cesty uvnitř bloku, navrhuje EU

Diplomatická služba EU v pátek v rámci nových sankcí proti Rusku navrhla, aby jeho diplomaté působící na území unie měli povinnost oznamovat veškeré své cesty v rámci bloku. Návrh na omezení pohybu...

26. září 2025  17:54

Britský soud zrušil obvinění rappera skupiny Kneecap z obhajoby terorismu

Britský soud zprostil rappera skupiny Kneecap obvinění z obhajoby terorismu. Londýnský soudce uvedl, že Liam Óg Ó hAnnaidh, vystupující pod uměleckým jménem Mo Chara, byl obviněn až po zákonném...

26. září 2025  17:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.