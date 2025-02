Evropa jako obvykle kouká s otevřenými ústy a Ukrajina je zklamaná poté, co Amerika hodila do koše dávno mrtvý článek víry, že válka na Donbasu musí skončit vrácením všech okupovaných území a země se stane členem NATO. Výsledek je, že v Evropě bude opět něco jako západní a východní Německo, jen to tentokrát bude na Ukrajině. Ale v tomto století a po této válce už bez US Army.