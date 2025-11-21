Ukrajina by přišla bez boje o území rozlohy Lucemburska, pokud by přijala plán

Americký mírový plán pro Ukrajinu znamená, že Kyjev by bez boje vydal Rusku území o velikosti Lucemburska. Ve své analýze založené na údajích amerického Institutu pro studium války (ISW) to v pátek uvedla agentura AFP. Ta do svého propočtu zahrnula nejen území Donbasu, které Ukrajina dosud kontroluje, ale také Ruskem okupované regiony v Charkovské, Dněpropetrovské, Sumské a Černihivské oblasti. S návratem těchto území Ukrajině totiž iniciativa USA naopak počítá.
Ukrajina stále podle AFP ovládá zhruba 5 000 kilometrů čtverečních v Doněcké oblasti a 45 kilometrů čtverečních v Luhanské oblasti. Vyklizené území v Doněcké oblasti, jejíž součástí jsou velká města Kramatorsk a Slovjansk pod ukrajinskou kontrolou, by se stalo nárazníkovou zónou.

Moskva by naopak Ukrajině vrátila téměř 2 000 kilometrů čtverečních, které částečně ovládá či si nárokuje v Charkovské oblasti, 450 čtverečních kilometrů v Dněpropetrovské oblasti, 300 kilometrů čtverečních v Sumské oblasti a 20 kilometrů čtverečních v Černihivské oblasti.

Americký plán by mohl být základem mírového urovnání konfliktu, říká Putin

V čistém přepočtu by výměna okupovaných a neokupovaných regionů podle AFP znamenala, že Ukrajina by se proti současnému stavu na frontě vzdala asi 2 300 kilometrů čtverečních. „Takřka stejné plochy, jakou tvoří Lucembursko (2 590 kilometrů čtverečních), a to bez jediného výstřelu,“ poznamenala AFP.

Pokud jde o Chersonskou a Záporožskou oblast, jejíž rozsáhlé části ruská armáda okupuje, zde americký plán počítá s hranicí podle stávající frontové linie. Tyto obsazené části oblastí včetně Donbasu a autonomního poloostrova Krym, který Moskva anektovala v roce 2014, by americký plán uznal za de facto ruské.

AFP k tomu uvedla, že v konečném důsledku by tak Ukrajina postoupila Rusku 20 procent svého území, zpět by od Ruska získala méně než 0,5 procenta. Kalkulace podle AFP vycházejí z dat ISW k 20. listopadu.

K tomuto datu ruská armáda plně, případně částečně ovládala 19,3 procenta ukrajinského území. Přibližně sedm procent ukrajinského území včetně Krymu a části Donbasu dostalo Rusko pod svou kontrolu před zahájením invaze v únoru 2022.

