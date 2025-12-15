Pokrok v jednáních? USA dál tlačí na Ukrajince, aby odevzdali celý Donbas

Ukrajinci a Američané jednali o ukončení války na Ukrajině v sídle německého kancléře v Berlíně v neděli večer a v pondělí po poledni. Jednání se na ukrajinské straně účastnil i prezident Volodymyr Zelenskyj. Šéf ukrajinských vyjednavačů a bývalý ministr obrany Umerov po jednání uvedl, že byla „konstruktivní a produktivní“ a dosáhnout se podařilo „skutečného pokroku“.
„Doufáme, že do konce dne dosáhneme dohody, která nás posune blíže k míru,“ napsal Umerov na X. „Americký tým vedený Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem pracuje extrémně konstruktivně, aby Ukrajině pomohl najít cestu k mírové dohodě, která bude trvalá,“ dodal. Americkému týmu a prezidentovi Trumpovi poděkoval za „všechno to úsilí, které do toho vkládají“.
Chceme záruky, že Ukrajina nebude v NATO, reaguje Kreml na ochotu Zelenského
Podle zdrojů agentury Reuters ovšem američtí vyjednavači dál tlačí na Ukrajinu, aby se stáhla z Doněcké oblasti. Také agentura AFP dříve s odkazem na své zdroje napsala, že Američané stále požadují po Ukrajině, aby se vzdala kontroly nad Doněckou a Luhanskou oblastí a stáhla se z částí, které stále ovládá.
Kyjev nadále odmítá územní ústupky, podle agentury Reuters Ukrajinci na jednáních žádné teritoriální ústupky neučinili. Rusko napadlo Ukrajinu v únoru 2022 a za cenu výrazných ztrát ovládlo od té doby část jejího území na východě a jihovýchodě.
Zelenskyj jednal v Berlíně. Můžeme udělat kompromis o NATO, připustil
Ukrajinský prezident Zelenskyj se kromě jednání s Američany v kancléřství setkal také s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem, předsedkyní Spolkového sněmu Julií Klöcknerovou a na programu má také setkání s kancléřem Friedriechem Merzem, s nímž se sejde na německo-ukrajinském hospodářském fóru.
Večer se uskuteční vrcholná evropská schůzka, které se kromě Merze a Zelenského zúčastní také francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer, premiéři či prezidenti z Dánska, Finska, Itálie, Norska, Polska, Nizozemska a Švédska. Přidají se rovněž předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte. Mluvčí německé vlády Stefan Kornelius dnes dopoledne řekl, že pozvání dostali i Američané. Zda jej přijali, není jasné.