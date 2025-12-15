Pokrok v jednáních? USA dál tlačí na Ukrajince, aby odevzdali celý Donbas

Autor: ,
  16:26
Dvoudenní jednání s americkou delegací v Berlíně byla produktivní, konstruktivní a přinesla skutečný pokrok, uvedl ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov. Americká delegace v čele se zmocněncem prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem se podle Umerova snaží pomoci Ukrajině najít cestu k mírové dohodě, která bude trvalá. Podle zdrojů agentury Reuters Američané ovšem dál tlačí na Kyjev, aby stáhl vojska z celé Doněcké oblasti.
Zástupci USA jednají s ukrajinskými a evropskými představiteli o možném příměří...

Zástupci USA jednají s ukrajinskými a evropskými představiteli o možném příměří v úřadě německého kancléře v Berlíně. Na snímku jsou v přední řadě zleva doprava Guenter Sautter, poradce německého kancléře Friedricha Merze pro zahraniční a bezpečnostní politiku, kancléř Merz, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a bývalý ministr obrany Rustem Umerov. Naproti nim sedí americká delegace tvořena zetěm amerického prezidenta Jaredem Kushnerem (třetí zleva) a zvláštním vyslancem USA Stevem Witkoffem (druhý zprava) a dalšími. (14. prosince 2025) | foto: Guido Bergmann/ Presse- und Informationsamt der BundesregierungČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (uprostřed vpravo) si podává ruku se...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se vítá s americkým zvláštním...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj objímá amerického zvláštního vyslance...
Do Berlína dorazil zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff...
11 fotografií

Ukrajinci a Američané jednali o ukončení války na Ukrajině v sídle německého kancléře v Berlíně v neděli večer a v pondělí po poledni. Jednání se na ukrajinské straně účastnil i prezident Volodymyr Zelenskyj. Šéf ukrajinských vyjednavačů a bývalý ministr obrany Umerov po jednání uvedl, že byla „konstruktivní a produktivní“ a dosáhnout se podařilo „skutečného pokroku“.

Zástupci USA jednají s ukrajinskými a evropskými představiteli o možném příměří v úřadě německého kancléře v Berlíně. Na snímku jsou v přední řadě zleva doprava Guenter Sautter, poradce německého kancléře Friedricha Merze pro zahraniční a bezpečnostní politiku, kancléř Merz, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a bývalý ministr obrany Rustem Umerov. Naproti nim sedí americká delegace tvořena zetěm amerického prezidenta Jaredem Kushnerem (třetí zleva) a zvláštním vyslancem USA Stevem Witkoffem (druhý zprava) a dalšími. (14. prosince 2025)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (uprostřed vpravo) si podává ruku se zvláštním vyslancem USA Stevem Witkoffem (uprostřed vlevo) vedle německého kancléře Friedricha Merze (vpravo) na začátku jejich setkání v německém kancléřství v Berlíně. Zástupci USA jednají s ukrajinskými a evropskými představiteli o možném příměří. (14. prosince 2025)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se vítá s americkým zvláštním vyslancem pro Blízký východ Stevem Witkoffem. (14. prosince 2025)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj objímá amerického zvláštního vyslance pro Blízký východ Steva Witkoffa vedle zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa Jareda Kushnera. (14. prosince 2025)
11 fotografií

„Doufáme, že do konce dne dosáhneme dohody, která nás posune blíže k míru,“ napsal Umerov na X. „Americký tým vedený Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem pracuje extrémně konstruktivně, aby Ukrajině pomohl najít cestu k mírové dohodě, která bude trvalá,“ dodal. Americkému týmu a prezidentovi Trumpovi poděkoval za „všechno to úsilí, které do toho vkládají“.

Chceme záruky, že Ukrajina nebude v NATO, reaguje Kreml na ochotu Zelenského

Podle zdrojů agentury Reuters ovšem američtí vyjednavači dál tlačí na Ukrajinu, aby se stáhla z Doněcké oblasti. Také agentura AFP dříve s odkazem na své zdroje napsala, že Američané stále požadují po Ukrajině, aby se vzdala kontroly nad Doněckou a Luhanskou oblastí a stáhla se z částí, které stále ovládá.

Kyjev nadále odmítá územní ústupky, podle agentury Reuters Ukrajinci na jednáních žádné teritoriální ústupky neučinili. Rusko napadlo Ukrajinu v únoru 2022 a za cenu výrazných ztrát ovládlo od té doby část jejího území na východě a jihovýchodě.

Zelenskyj jednal v Berlíně. Můžeme udělat kompromis o NATO, připustil

Ukrajinský prezident Zelenskyj se kromě jednání s Američany v kancléřství setkal také s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem, předsedkyní Spolkového sněmu Julií Klöcknerovou a na programu má také setkání s kancléřem Friedriechem Merzem, s nímž se sejde na německo-ukrajinském hospodářském fóru.

Večer se uskuteční vrcholná evropská schůzka, které se kromě Merze a Zelenského zúčastní také francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer, premiéři či prezidenti z Dánska, Finska, Itálie, Norska, Polska, Nizozemska a Švédska. Přidají se rovněž předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte. Mluvčí německé vlády Stefan Kornelius dnes dopoledne řekl, že pozvání dostali i Američané. Zda jej přijali, není jasné.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Aktivisté už hodiny visí na budově ministerstva. Statečné, odvětil Macinka

Aktivisté Greenpeace krátce před 10:00 na budovu ministerstva životního...

Aktivisté z organizace Greenpeace od rána protestují na budově ministerstva životního prostředí v pražských Vršovicích. Vylezli na ni za pomoci žebříků a lan. „Jsme na místě a věc řešíme,” uvedla...

15. prosince 2025  9:35,  aktualizováno  16:48

Česko v Bruselu zastoupí slovenský ministr, domluvil to Turek, tvrdí Macinka

Petr Macinka (Motoristé) převzal od Petra Hladíka (vpravo) i ministerstvo...

Na úterní Radě ministrů životního prostředí bude Česko zastupovat místopředseda slovenské vlády a ministr životního prostředí Tomáš Taraba, oznámil nový dosavadní šéf resortu životního prostředí Petr...

15. prosince 2025  16:41

Ficův syn si koupil další luxusní byt v Bratislavě, opět bez hypotéky

Slovenský expremiér Robert Fico se synem Michalem a manželkou Svetlanou (29....

Syn slovenského premiéra Roberta Fica Michal si v lukrativní části Bratislavy koupil další byt. A stejně jako v případě prvního bytu, který si ve slovenské metropoli koupil před třemi lety, si jej...

15. prosince 2025  16:41

Muskova firma SpaceX míří na burzu. Čeká se rekordní zájem investorů

U vyvíjeného nosiče Neutron je znovupoužitelnost plánována už od základu. Stroj...

Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska hodlá v příštím roce vstoupit na burzu. Pokud k tomu skutečně dojde, mohlo by jít o největší veřejnou nabídku akcií (IPO) všech dob. Cílem...

15. prosince 2025  16:27

Pokrok v jednáních? USA dál tlačí na Ukrajince, aby odevzdali celý Donbas

Zástupci USA jednají s ukrajinskými a evropskými představiteli o možném příměří...

Dvoudenní jednání s americkou delegací v Berlíně byla produktivní, konstruktivní a přinesla skutečný pokrok, uvedl ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov. Americká delegace v čele se zmocněncem...

15. prosince 2025  16:26

Firma Airbnb dostala ve Španělsku pokutu 64 milionů eur. Hodlá se bránit u soudu

Pronájem nemovitosti zahraničním turistům přes aplikaci Airbnb? Buďte opatrní,...

Španělská vláda vyměřila portálu Airbnb pokutu 64 milionů eur (1,56 miliardy korun) za to, že firma inzerovala nabídky na ubytování, které neměly licenci, a v místech, kde je to zakázané.

15. prosince 2025  16:12

Nová EET bude v roce 2027. Bednárik je skeptický k vysokorychlostním vlakům

Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl do úřadu novou ministryni...

Po prvním jednání kabinetu ANO, SPD a Motoristů uvádí premiér a předseda ANO Andrej Babiš členy nové vlády na jejich ministerstva. Jako první šéfku státní kasy Alenu Schillerovou. „Končí umělé...

15. prosince 2025,  aktualizováno  16:02

Firma Energoaqua dostala za otravu Bečvy pokutu pět milionů korun

Rybáři z řeky Bečvy vytáhli ohromné množství mrtvých ryb.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila rožnovské společnosti Energoaqua v přestupkovém řízení v kauze otravy řeky Bečvy pokutu pět milionů korun kvůli vypouštění odpadních vod. Podle...

15. prosince 2025  15:53

V padesáti to jde pomalu. Divokej Bill má dvojitou platinu, chystá turné i album

Divokej Bill s platinovými deskami

Kapela Divokej Bill převzala krátce před koncertem ve Velkém sále pražské Lucerny z rukou zástupce vydavatelské společnosti Supraphon dvakrát platinovou desku za prodej alba Bazilišek z roku 2023 a...

15. prosince 2025  15:45

Nová Florenc. Na první části přestavby bude pracovat 15 architektonických studií

Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických...

Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických studií, mezi nimi například dánské studio Adept, jež v Moravskoslezském kraji připravuje mrakodrap Ostrava Towers Complex,...

15. prosince 2025  15:44

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Areál Koh-i-nooru ve Vršovicích se promění v blok domů, developer získal povolení

Projekt společnosti PSN přestavby areálu Koh-i-noor. (15. prosince 2025)

Přeměnu areálu Koh-i-noor v pražských Vršovicích plánuje společnost PSN zahájit v roce 2026. V rámci projektu promění historickou továrnu v moderní městský blok s převážně rezidenční funkcí. Finální...

15. prosince 2025  15:42

Módní poradna: Jaké společenské boty s vámi udrží krok?

Komerční sdělení
Dámská společenská obuv

Důležitá pracovní schůzka nebo i ladné otočky při tanci na plese se neobejdou bez reprezentativních společenských bot. A asi už každá z nás zažila útrpné chvíle v těsných lodičkách, které se po...

15. prosince 2025  15:26,  aktualizováno  15:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.