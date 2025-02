Trump chce Ukrajinu ždímat víc než Němce a Japonce po světové válce, píšou Britové

USA dokonce údajně chtěly, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj smlouvu co nejrychleji podepsal, jinak se mu vyhrožovalo, že se ani nesetká s americkým viceprezidentem J. D. Vancem na víkendové bezpečnostní konferenci v Mnichově.

Deník The Telegraph tvrdí, že má k dispozici návrh smlouvy datovaný 7. února a 2025 označený jako „důvěrný a tajný“. Uvádí se v něm, že USA a Ukrajina by měly vytvořit společný investiční fond, zaměřený na „ekonomickou hodnotu“ ukrajinských zdrojů, „včetně nerostů, ropy, plynu, přístavů a další infrastruktury“.

USA si podle tohoto návrhu mají vzít 50 procent pravidelných příjmů, které Ukrajina získá z těžby zdrojů, a 50 procent z finanční hodnoty „všech nových licencí vydaných třetím stranám“. Na tyto příjmy má být „uvaleno zástavní právo“ ve prospěch USA. Fond má obdržet výlučné právo stanovit způsob a kritéria výběru všech budoucích licencí a projektů. Stejně tak USA mají mít u všech budoucích licencí právo prvního odmítnutí nákupu vyvážených nerostů.

Podle The Telegraphu by uzavřením dohody USA prakticky získaly téměř úplnou kontrolu nad většinou ukrajinského surovinového a surovinového hospodářství. Britský list obviňuje Američany, že chtějí napadenou zemi fakticky vyždímat jak při nejhorších koloniálních praktikách a staví Zelenského před volbu mezi ruským vojenským útlakem a tím ekonomickým, a to „ze strany vlastního spojence“.

List dodává, že podmínky stanovené USA Kyjevu jsou horší než finanční sankce uložené Německu a Japonsku po jejich porážce v roce 1945, přičemž obě země byly nakonec čistými příjemci finančních prostředků od vítězných spojenců. Pokud by byl tento návrh přijat, činily by Trumpovy požadavky vyšší podíl na ukrajinském HDP než reparace uložené Německu Versailleskou smlouvou, uvádí The Telegraph.

Zelenskyj návrh odmítl, chybí mu záruky

Trump minulý týden varoval, že pokud Ukrajina nepřistoupí k dohodě, mohla by jednou být ruská. Hovořil o vzácných kovech v hodnotě 500 miliard dolarů (12,2 bilionu Kč) jako kompenzaci za americkou vojenskou a humanitární pomoc, která je však výrazně nižší. „Mají nesmírně cennou půdu, pokud jde o vzácné zeminy, ropu a plyn, a i další věci,“ řekl v rozhovoru se stanicí Fox News.

Zelenskyj vyjádřil ochotu směnit vzácné nerosty za pomoc USA a záruky bezpečnosti Ukrajiny. Na okraj Mnichovské konference ale řekl novinářům, že dohoda tyto podmínky nesplňuje.

Americká média s odvoláním na zdroje obeznámené se zákulisními jednáními uváděla, že americká delegace chtěla, aby Zelenskyj podepsal návrh již na konferenci. Ten to odmítl s tím, že ji musí nejdřív důkladně prostudovat ukrajinští právníci.

„Přístup hraničící s hrubostí“

Podle ukrajinského portálu Evropská pravda si Američané stanovili v Mnichově podmínku, že pokud dokument ukrajinský prezident nepodepíše, nesetká se s Vancem, aby spolu mluvili o možném míru. Když to však Zelenskyj odmítl, tvrdý přístup „hraničící s hrubostí“ zmizel, nahradilo jej konstruktivní jednání a schůzka proběhla v poklidu.

Podobně jako The Telegraph i Evropská pravda uvádí, že Trumpovy plány na získání kontroly nad ukrajinským nerostným bohatstvím jsou mnohem širší, než oficiálně uvádí a zahrnují i například lithium či ropu a plyn.

Dokument počítá s tím, že USA do schématu zapojí soukromé investory, kteří budou těžit a prodávat suroviny. Evropská pravda podotýká, že návrh dohody vypadá jako něco, co připravili amatéři, kteří neznají specifika mezivládních dohod, které se liší od běžných obchodních smluv.

Portál dodává, že Ukrajinci možnou dohodu neodmítají a hodlají na ní s americkou stranou stále pracovat. Kyjev totiž obecně o americké investory zájem má. Současná nabídka je však podle Ukrajinců výhodná v zásadě jen pro Američany.