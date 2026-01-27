Jestliže na předchozích jednáních s Američany zastupovali ruskou stranu především zkušení diplomaté jako Sergej Lavrov, Jurij Ušakov nebo Kirill Dmitrijev, složení ruské delegace na víkendovém trojstranném jednání v Abú Zabí bylo poměrně nezvyklé.
Dominovali na něm představitelé bezpečnostních složek: šéf vojenské rozvědky GRU Igor Kosťukov, jeho zástupce Alexandr Zorin, generálporučík Jurij Žigarlovskij, jenž má pod palcem plány vojenské výstavby, nebo plukovník Dmitrij Aksjuta, který jako první představitel ruské armády jednal s novým vedením Sýrie.
Jednání zatím připomínají debatu o zajíci v pytli. Zajíci, kterému už vyškubali velkou část srsti.