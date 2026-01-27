„Už žádní klauni.“ Putin začal na mírové rozhovory posílat generály GRU

Šéf ruské tajné služby GRU Igor Kosťukov na archivním snímku s Vladimirem Putinem | foto: east2west news / WillWest News / ProfimediaProfimedia.cz

Adam Hájek
  20:00
Dohoda o amerických bezpečnostních garancích je prý stoprocentně hotová. Ukrajince o tom alespoň ujišťuje prezident Volodymyr Zelenskyj. Má to však jeden háček: Kyjev musí nejdřív kývnout na stažení ze zbytků Donbasu. Po víkendových jednáních v Abú Zabí se nicméně zdá, že mírová jednání vstoupila do zcela nové fáze. Naznačuje to i složení ruské delegace.

Jestliže na předchozích jednáních s Američany zastupovali ruskou stranu především zkušení diplomaté jako Sergej Lavrov, Jurij Ušakov nebo Kirill Dmitrijev, složení ruské delegace na víkendovém trojstranném jednání v Abú Zabí bylo poměrně nezvyklé.

Dominovali na něm představitelé bezpečnostních složek: šéf vojenské rozvědky GRU Igor Kosťukov, jeho zástupce Alexandr Zorin, generálporučík Jurij Žigarlovskij, jenž má pod palcem plány vojenské výstavby, nebo plukovník Dmitrij Aksjuta, který jako první představitel ruské armády jednal s novým vedením Sýrie.

Jednání zatím připomínají debatu o zajíci v pytli. Zajíci, kterému už vyškubali velkou část srsti.

bývalý ukrajinský diplomat Valerij Čalyj

S premiérem chystáme obrat ve vztazích s Čínou, říká Hynek Kmoníček

„Už žádní klauni." Putin začal na mírové rozhovory posílat generály GRU

Podnět přišel, možné vydírání prezidenta Macinkou prověří protikorupční centrála

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Policie na sociální síti X v úterý odpoledne oznámila, že obdržela oficiální podnět k prošetření obsahu textových zpráv od kanceláře prezidenta republiky. „Podání bylo dle věcné příslušnosti...

27. ledna 2026  14:22,  aktualizováno  18:11

Macinka nechce Pavla na summitu NATO. Relevantní je dohoda s Babišem, řekl Hrad

Ministr zahraničí na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s...

Ministr zahraničí Petr Macinka chce znemožnit prezidentovi Petru Pavlovi vést českou delegaci na summitu NATO. Pavel zveřejnil zprávy, v nichž ho Macinka varuje, že pokud nejmenuje Filipa Turka...

27. ledna 2026  14:35,  aktualizováno  17:54

