Nový um, na Ukrajině se bez něj neobejdou ani děti: projít minovým polem

Učitel Serhij Romanjuk zvedá ruku se zeleným kouskem plastu, který vypadá jako list, ale ve skutečnosti je to deaktivovaná mina. Právě takové „listy“ ležely podél trasy označené za bezpečný koridor, ve skutečnosti ale podminované z obou stran.

Romanjuk kurzy pořádá ve sklepě lvovské školy, který nyní slouží jako bunkr a nad nímž jsou v bývalých třídách ubytováni uprchlíci. Na stěnách visí letáky s popisem nejrůznějších zbraní. Romanjuka pozorně poslouchají mladí muži z místní domobrany i civilisté - ženy, chlapci a starší muži.

Ukrajinští vojáci zneškodnili od začátku ruské války 80 tisíc min a výbušnin, ale vyčistit od nich Ukrajinu zcela potrvá roky. Podobné kurzy se otevřely na západě Ukrajiny původně pro ty, kdo byli ochotni dobrovolně se podílet na obraně, teď jsou ale přístupné i civilistům.

Nikitovi je 13 let a je z oblasti Doněcka, kde se bojuje. „Až se vrátím domů, musím vědět, jak zacházet se zbraněmi a minami, které tam budou. Dozvídám se tady mnoho věcí, nevěděl jsem například, že miny mohou být vzájemně propojené a načasované,“ řekl.

Na cestě domů je čekají minová pole

Válka vyhnala z domovů 12 milionů Ukrajinců, z nichž zhruba polovina je na ukrajinském západě. Ti, kteří jsou z míst, z nichž se už ruská armáda stáhla, se vracejí. Někde je ale čekají doslova minová pole.

Miny ochromují život lidí už tím, že se ví, že někde v okolí jsou. Někteří zemědělci, kteří se vrátili, nemohli osít pole, protože je armáda upozornila na to, že tam mohou být miny. Na jejich odborné odstranění zatím nebyl čas. „Pokud aspoň víte, jak si jich všimnout, pak víte, co dělat,“ říká Romanjuk.

Neučí posluchače jenom, jak se ubránit minám, ale i jiným zbraním. Dovědí se od něj, jak určit typ letících raket, jaké nárazové vlny vytvářejí a co dělat při zásahu bomby.

Pro mnoho civilistů v místnosti to není pouhá teorie. Čtyřiačtyřicetiletý Ruslan ze Severodoněcku ví, co to je, když člověkem smýkne o stěnu vlna při výbuchu. Přežil obléhání i raketové útoky, z domu utíkal pod minometnou palbou. „Je to kruté, ale co můžeme dělat? Je tady hrozná válka a týká se všech, babiček i dětí. Musíme se pokusit se zachránit,“ řekl.