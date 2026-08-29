Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

„Odhalíme pravdu.“ Rusko připravuje učebnice pro Ukrajince na nedobytém území

Autor:
  19:10
Michail Mjagkov, vědecký ředitel Ruské vojenské historické společnosti (13....

Michail Mjagkov, vědecký ředitel Ruské vojenské historické společnosti (13. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Sergej Kravcov, ruský ministr školství, a Vladimir Medinskij, poradce Kremlu a...
Představení nových ruských učebnic dějepisu (7. srpna 2023)
Představení nových ruských učebnic dějepisu (7. srpna 2023)
Vladimír Medinskij, poradce Kremlu a předseda Ruské vojenské historické...
10 fotografií
Rusko připravuje učebnici pro ukrajinské školáky na území, „které je stále pod kontrolou kyjevského režimu“. Oznámil to Michail Mjagkov, vědecký ředitel Ruské vojenské historické společnosti. Nový školní materiál má ukázat, že Rusové a Ukrajinci jsou jednotným lidem, a poučit, kde se vzal termín ukrajinismus. Ruské školství tak pokračuje v ideologické snaze vnutit žákům svůj výklad dějin.

Ve středu se konala tisková konference věnovaná inovacím ve výuce dějepisu a společenských věd. Řešila témata jako „vlastenecká výchova školáků, boj proti historickým falzifikacím a šíření neonacismu, informační válka se západními zeměmi“, uvádí agentura RIA Novosti.

Jedním z účastníků byl i Mjagkov. Oznámil, že píší vlastní „pravdivou učebnici“ ukrajinské historie „od nejstarších dob“. Odhalí v ní, „jaká je skutečná pravda o naší historii, a to i té společné“.

„Bude osvětlovat hlavní momenty týkající se jednoty, řekněme, staroruského národa,“ uvedl. „Proč to dopadlo tak, že vznikl takový termín jako ukrajinismus, kdo za to může, kdo ho spustil.“

Je to existenční boj jako s nacistickým Německem, uvádí nová ruská učebnice

Podle něj učebnice ukáže, proč se „ukrajinští neonacisté“ tváří, že Ukrajinci a Rusové nejsou jeden národ, a „jak to dnešní kyjevský režim dopracoval až sem“.

Mjagkov nechtěl sdělit konkrétní podrobnosti ohledně obsahu publikace s tím, že je to předčasné. Taktéž neuvedl, jakým způsobem hodlá Rusko učebnici na Ukrajině distribuovat.

Rusko se pokouší svoje zpochybňování ukrajinské státnosti a národnosti šířit na okupovaných ukrajinských územích. Od prvního září tam bude k dispozici nová učebnice „Dějiny Donbasu a Novoruska“ pro žáky páté a sedmé třídy. Novorusko označuje ruský imperiální koncept ukrajinského území, které si Moskva nárokuje jako své.

Rusové sepsali učebnici o invazi na Ukrajinu, Kadyrovci jsou za hrdiny

Ministr školství Sergej Kravcov prohlásil, že učebnice obsahuje „objektivní informace, nikoli lži, které se nacházejí v ukrajinských učebnicích“. Její přesný obsah ale nespecifikoval.

Ruské úřady už v roce 2023 aktualizovaly dějepisné učebnice pro starší ročníky, aby odrážely oficiální kremelskou propagandu týkající se Ukrajiny. Obsahují tvrzení, že Rusko k invazi na Ukrajinu vyprovokovaly kroky NATO. Válku označují za „speciální vojenskou operaci“. Humanitární organizace Amnesty International učebnice označila za „nebezpečný pokus o indoktrinaci budoucích generací“.

Vstoupit do diskuse (66 příspěvků)

Nejčtenější

Američané spatřili hromady mrtvol a ztratili nervy. V Dachau postříleli esesáky

Snímek zachycuje popravu příslušníků SS v areálu koncentračního tábora Dachau...

Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....

Vždyť u nás už to vypadá stejně. Ruští turisté ztratili zájem o cesty do KLDR

Ruská turistka v severokorejském resortu Wonsan-Kalma (1. července 2025)

I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...

Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu

Satelitní snímky zachycují údolí u hranice Nepálu a Číny před ničivými...

Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...

Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat

Záběr z dronu zachycuje hasiče při pátracích a záchranných pracích na poškozené...

Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...

Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku

Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového...

Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...

Nastavení učitelů je třeba změnit, musíme děti „umlátit“ pozitivitou, míní psycholog

Premium
Václav Mertin

Celosvětové průzkumy opakovaně dokazují, že se české děti do školy příliš netěší. Na vině může být přehnané srovnávání i potřeba zařadit školáky do škatulek již v první třídě. „Škola pořád není tak...

29. srpna 2026

Policie před fotbalem řešila v centru Brna hromadnou rvačku stovky chuligánů

Policisté na Zelném trhu v Brně.

Policisté před začátkem sobotního fotbalového utkání mezi domácí Zbrojovkou Brno a Zlínem vyjížděli do centra města k potyčce, do níž se zapojila necelá stovka chuligánů obou klubů. Většinu účastníků...

29. srpna 2026  19:24

„Odhalíme pravdu.“ Rusko připravuje učebnice pro Ukrajince na nedobytém území

Michail Mjagkov, vědecký ředitel Ruské vojenské historické společnosti (13....

Rusko připravuje učebnici pro ukrajinské školáky na území, „které je stále pod kontrolou kyjevského režimu“. Oznámil to Michail Mjagkov, vědecký ředitel Ruské vojenské historické společnosti. Nový...

29. srpna 2026  19:10

Migranti se v Ceutě skrývají v kopcích nad pláží. Místní lidé jim zapálili přístřešky

Migranti opouštějí provizorní tábořiště na pláži a míří do přístřešků zřízených...

Tisíce migrantů zůstávají ve španělské Ceutě téměř měsíc po masovém přechodu hranice z Maroka. Část z nich se přes den ukrývá v kopcích nad pláží El Trampolín, kde se snaží vyhnout policii a...

29. srpna 2026  10:33,  aktualizováno  19:03

Vše se táhne, sebevědomí vzrostlo. Jak nejmladší poslanci vpluli mezi staré bardy

Katerina Demetrashvili, Matěj Gregor a Anežka Nedomová.

Přestože kandidovali za různé strany a hnutí a v dolní komoře parlamentu prosazují rozdílné agendy, jedno je spojuje – nízký věk. Co se ti nejmladší za uplynulých deset měsíců naučili a co jejich...

29. srpna 2026  18:17

Na Tankovém dni v Lešanech se převrátilo vozidlo Tatra, dvě děti se zranily

Tankový den v Lešanech. (1. 9. 2025)

V areálu vojenského technického muzea v Lešanech na Benešovsku se v sobotu při předvádění vojenské techniky převrátilo vozidlo Tatra. Dva lidé utrpěli zranění, řekly mluvčí středočeské policie...

29. srpna 2026  16:52,  aktualizováno  17:58

Německo z útoku v Lipsku obviní Rusko, kancléř ohlásí protiakci, píší média

Německý kancléř Friedrich Merz

Německý kancléř Friedrich Merz plánuje oficiálně obvinit Rusko z pokusu o dronový útok v Lipsku. Informují o tom německá média s odvoláním na anonymní zdroje, které citoval server Politico. Vláda...

29. srpna 2026  16:33

Rusové něco chystají, varoval šéf NATO Tuska. Klíčových bude dalších šest měsíců

Generální sekretář NATO Mark Rutte při návštěvě Polska. (26. března 2025)

Generální tajemník NATO Mark Rutte varoval polského premiéra Donalda Tuska před další eskalací ze strany Ruska. Podle Tuska bude příštích šest měsíců rozhodujících a Polsko i NATO musí být připraveny...

29. srpna 2026  16:16

Babiš kritizuje zpravodajské služby. O dezinformaci o Polsku věděl až z médií

Premiér Andrej Babiš očekává v Kramářově vile příjezd předsedy Evropské rady...

Premiér Andrej Babiš (ANO) na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči Česku nedozvěděl od nich,...

29. srpna 2026  16:06

Noční ruský útok u Buči zabil 37 lidí včetně starosty, jenž pomáhal po první vlně dronů

ilustrační snímek

Při nočním ruském útoku na oblast kolem ukrajinské Buči zahynulo nejméně 37 lidí a dalších 42 utrpělo zranění. Mezi oběťmi je i starosta Dmytrivky Taras Didyč, který pomáhal s evakuací po první vlně...

29. srpna 2026  11:08,  aktualizováno  15:12

Čokoláda od Mladiče. Bosenský řezník pohladil kluka a pak mu zavraždil otce

Srebrenica 1995. Ratko Mladić hladí osmiletého Izudina Aliće.

To video obletělo celý svět. Ratko Mladić na něm hladí osmiletého chlapce, a to jen krátce předtím, než dal bosenskosrbským jednotkám pokyn k masovému vraždění ve Srebrenici. Izudin Alić masakr...

29. srpna 2026  15:08

Rusko nelze démonizovat ani vytlačovat z Evropy, říká Fico. Zkritizoval Ukrajinu

Slovenský premiér Robert Fico během projevu na oslavách 82. výročí Slovenského...

Slovenský premiér Robert Fico prohlásil, že Rusko nelze démonizovat ani vytlačovat z Evropy. Na oslavách 82. výročí začátku Slovenského národního povstání v Banské Bystrici uvedl, že každý stát musí...

29. srpna 2026  14:08,  aktualizováno  14:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.