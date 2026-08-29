Ve středu se konala tisková konference věnovaná inovacím ve výuce dějepisu a společenských věd. Řešila témata jako „vlastenecká výchova školáků, boj proti historickým falzifikacím a šíření neonacismu, informační válka se západními zeměmi“, uvádí agentura RIA Novosti.
Jedním z účastníků byl i Mjagkov. Oznámil, že píší vlastní „pravdivou učebnici“ ukrajinské historie „od nejstarších dob“. Odhalí v ní, „jaká je skutečná pravda o naší historii, a to i té společné“.
„Bude osvětlovat hlavní momenty týkající se jednoty, řekněme, staroruského národa,“ uvedl. „Proč to dopadlo tak, že vznikl takový termín jako ukrajinismus, kdo za to může, kdo ho spustil.“
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Podle něj učebnice ukáže, proč se „ukrajinští neonacisté“ tváří, že Ukrajinci a Rusové nejsou jeden národ, a „jak to dnešní kyjevský režim dopracoval až sem“.
Mjagkov nechtěl sdělit konkrétní podrobnosti ohledně obsahu publikace s tím, že je to předčasné. Taktéž neuvedl, jakým způsobem hodlá Rusko učebnici na Ukrajině distribuovat.
Rusko se pokouší svoje zpochybňování ukrajinské státnosti a národnosti šířit na okupovaných ukrajinských územích. Od prvního září tam bude k dispozici nová učebnice „Dějiny Donbasu a Novoruska“ pro žáky páté a sedmé třídy. Novorusko označuje ruský imperiální koncept ukrajinského území, které si Moskva nárokuje jako své.
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Ministr školství Sergej Kravcov prohlásil, že učebnice obsahuje „objektivní informace, nikoli lži, které se nacházejí v ukrajinských učebnicích“. Její přesný obsah ale nespecifikoval.
Ruské úřady už v roce 2023 aktualizovaly dějepisné učebnice pro starší ročníky, aby odrážely oficiální kremelskou propagandu týkající se Ukrajiny. Obsahují tvrzení, že Rusko k invazi na Ukrajinu vyprovokovaly kroky NATO. Válku označují za „speciální vojenskou operaci“. Humanitární organizace Amnesty International učebnice označila za „nebezpečný pokus o indoktrinaci budoucích generací“.