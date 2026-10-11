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Prezidentské volby mohou být, ale ať Putin zařídí klid zbraní, vzkazuje Zelenskyj

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  16:54
Americký prezident Donald Trump jedná s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...

Americký prezident Donald Trump jedná s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na okraj summitu NATO v turecké Ankaře. (8. července 2026) | foto: Alex BrandonAP

Ruský prezident Vladimir Putin na vojenské základně Čebarkul v Čeljabinské...
Americký prezident Donald Trump jedná s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři o zdravotnictví v Oválné...
Ruský prezident Vladimir Putin na vojenské základně Čebarkul v Čeljabinské...
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Ukrajina uspořádá volby, pokud ruský vůdce Vladimir Putin poskytne 60 dní klidu zbraní, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na kritické komentáře amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v sobotu uvedl, že je na čase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta, a vyzval k ukončení útoků na ruské rafinerie.

Kritika z úst šéfa Bílého domu zazněla poté, co Trump po pátečním telefonátu s Putinem oznámil, že Rusko dodá naftu na americký a světový trh. Současně prohlásil, že by Zelenskyj „měl sakra přestat“ s údery na ruská energetická zařízení.

„Prosím, vyřiďte Putinovi, ať nám dá dva měsíce, 60 dní úplného příměří, a my uspořádáme volby,“ řekl Zelenskyj televizní stanici ABC. Trumpovi také vzkázal, že je na Ukrajincích, aby si vybrali nového prezidenta.

„Při vší úctě k prezidentu Trumpovi je na naší společnosti, na našich lidech, aby si zvolili toho či onoho vůdce,“ dodal Zelenskyj a zopakoval, že k uspořádání voleb je nezbytných alespoň 60 dnů příměří.

Ukrajinský prezident zároveň zdůraznil, že Kyjev je připraven zastavit útoky na ruské rafinerie, pokud Rusko přestane útočit na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a jakékoliv kroky ke zmírnění konfliktu budou vzájemné a provázené reálnými zárukami.

„Skutečnou příčinou války v Evropě je Rusko a pouze Rusko. Útoky na energetický sektor lze zastavit okamžitě, ale (ruský vůdce Vladimir) Putin to nechce udělat. Ukrajina je připravena zastavit útoky na ruské ropné rafinerie, pokud Rusko přestane útočit na naši energetickou infrastrukturu. Jakékoli kroky směřující k deeskalaci musí být vzájemné a podložené skutečnými zárukami,“ napsal dnes Zelenskyj na sociální síti Telegram.

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Zelenskyj již v sobotu ironicky označil svržení pěti ruských řízených leteckých pum na Záporoží za projev ruské vděčnosti za zrušení sankcí na vývoz ruské nafty, které ohlásil Trump.

Americký prezident se snaží svalit vinu za rekordní ceny nafty v USA na Ukrajinu, nikoli na válku vedenou USA proti Íránu, která vyhnala ceny energií na světovém trhu vzhůru.

Podle serveru Axios uzavřeli Trump s Putinem dohodu poté, co Zelenskyj ignoroval opakované americké žádosti, aby Ukrajinci neútočili na ruské rafinerie. Američtí vyjednávači během rozhovorů s ukrajinskými představiteli kvůli těmto útokům podle portálu dokonci pohrozili zastavením poskytování zpravodajských informací.

Ropa za mír? Zelenskyj nabídl klid zbraní na energetické frontě, chce záruky

Ukrajina od února 2022 vzdoruje Putinově invazi, jejíž součástí jsou každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. V rámci sebeobrany podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.

Šéf Bílého domu si od dohody s Kremlem slibuje zlevnění paliv před listopadovými volbami do Kongresu, v nichž jsou vysoké ceny pohonných hmot pro řadu voličů klíčovým tématem. Americký prezident, který sliboval, že válku na Ukrajině ukončí první den ve funkci, kvůli nejnovější dohodě s Putinem čelí tvrdé kritice od amerických demokratů, části republikánů i některých zahraničních spojenců.

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Kongresman Brian Fitzpatrick, republikán z Pensylvánie, v sobotu oznámil, že hodlá v Kongresu prosadit hlasování, které by uplatnění dohody zablokovalo. Tvrdí, že má podporu svého stranického kolegy Dona Bacona z Nebrasky a dohromady i nejméně 218 zákonodárců potřebných k tomu, aby se o věci hlasovalo na plénu.

Podle serveru Axios však Sněmovna reprezentantů bude hlasovat až po kongresových volbách 3. listopadu a návrh by zároveň musel získat podporu v Senátu, kde mají většinu republikáni. Trump by jej navíc mohl vetovat a vrátit Sněmovně reprezentantů zpět k projednání.

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