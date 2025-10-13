Trump zvažuje poskytnout Ukrajině tomahawky. Kreml je vážně znepokojen

  6:51
Americký prezident Donald Trump prý možná řekne šéfovi Kremlu Vladimiru Putinovi, že pokud válka neskončí, mohl by bránící se Ukrajině poskytnout naváděné střely Tomahawk s plochou drahou letu. Podle agentury Reuters o tom Trump informoval novináře na palubě na palubě prezidentského speciálu Air Force One, kterým míří do Izraele.
Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina...

Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. V Bílém domě jednali o americkém mírovém plánu pro Pásmo Gazy. (29. září 2025) | foto: Reuters

Americká střela s plochou dráhou letu Tomahawk
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli už dříve oznámil, že s Trumpem telefonicky hovořil, a to podruhé za dva dny. Kreml vyjádřil „vážné znepokojení“ nad zprávami, že Zelenskyj s Trumpem hovořil o možných dodávkách střel s plochou dráhou letu Tomahawk.

Trump se podle svého vyjádření snaží zajistit, aby Ukrajina na žádost ukrajinského prezidenta záískala nové dodávky zbraní. „Chtěli by mít rakety Tomahawk. To je krok vpřed,“ dodal americký prezident.

Ukrajinská obrana se zvolna hroutí. Na frontě není dost lidí, varují vojáci

„Právě jsem mluvil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, podruhé za dva dny, a dnes to byl také velmi produktivní rozhovor. Včera jsme se dohodli na souboru témat pro dnešek a probrali jsme všechny aspekty situace: ochranu životů v naší zemi a posílení našich schopností jak v protivzdušné obraně, tak v odolnosti a v schopnostech dlouhého doletu. Probrali jsme mnoho detailů o energetice,“ napsal Zelenskyj na sociální síti.

O posílení ukrajinské protivzdušné obrany hovořil Zelenskyj i v sobotním telefonátu s Trumpem. Podle serveru Axios prezidenti diskutovali o možnosti, že by Ukrajina získala americké střely Tomahawk, které by jí umožnily podnikat údery hluboko v ruském týlu. Ukrajinci tvrdí, že dodávky tomahawků by pomohly přinutit ruského prezidenta Putina zasednout k jednacímu stolu. Zda padlo nějaké konečné rozhodnutí v této věci, ale zdroje Axiosu neuvedly.

Zatímco Trump zvažuje, zda tomahawky Kyjevu poskytne, Zelenskyj v neděli v televizi Fox News prohlásil, že Ukrajina by použila tyto střely pouze proti vojenským cílům a nezaútočila by na civilisty v Rusku, napsala agentura Reuters.

Kreml v neděli připustil, že možnost dodávek tomahawků Ukrajině budí v Rusku „vážné znepokojení“, napsal server RBK. Mluvčí Dmitrij Peskov sice v ruské televizi zopakoval dřívější Putinova slova, že ani tomahawky nezmění situaci na bojišti, ale řeči ohledně možných dodávek podle Peskova představují „velmi dramatický moment z hlediska zvyšování napětí ze všech stran“. Varoval, že „zaoceánští experti“ by měli mít na zřeteli, že v případě odpálení tomahawku z Ukrajiny by se Rusko mohlo domnívat, že střela vyznačující se vysokým doletem je vybavena jadernou zbraní.

„Vidíme a slyšíme, že se Rusko bojí, že by nám Američané mohli dát tomahawky. Je to signál, že tento druh tlaku může fungovat pro mír,“ zdůraznil Zelenskyj. Ve svém projevu také ohlásil postup ukrajinských vojáků při protiútocích u Dobropillja v Doněcké oblasti a u Orichova v Záporožské oblasti.

O posílení protivzdušné obrany v neděli Zelenskyj telefonicky požádal také francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. „Rusko využívá skutečnost, že maximální pozornost je v tomto okamžiku věnována Blízkému východu a domácím problémům v každé zemi. Ruské údery se staly odpornějšími. Diskutovali jsme o tom, jak tomu čelit,“ napsal Zelenskyj na sociální síti.

Zařiďte nám mír jako pro Gazu, požádal Trumpa Zelenskyj po dalším ruském útoku

Ukrajinský prezident v neděli rovněž informoval, že Rusko tento týden proti Ukrajině vyslalo více než 3100 dronů, 92 raket a střel a asi 1360 leteckých pum. „Rusko pokračuje ve svém vzdušném teroru proti našim městům a obcím a zesiluje útoky na náš energetický sektor. Rusové každý den zabíjejí naše lidi,“ napsal Zelenskyj na Telegramu a dodal, že ruská bomba, která v sobotu zasáhla kostel v Kosťantynivce, zabila i dítě. Proto nelze dovolit žádné uvolnění tlaku na Moskvu, zdůraznil Zelenskyj a vyzval k dalším sankcím, clům a postihu kupců ruské ropy, kteří financují ruskou válku.

Válka na Ukrajině

