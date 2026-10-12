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Rusové jsou z Trumpa nadšení, jeho příměří už porušili. USA dál hrozí Kyjevu

Jan Hron
  12:05aktualizováno  12:29

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Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské základně v Anchorage na Aljašce (15. srpna 2025) | foto: Reuters

Na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa o energetickém příměří mezi Kyjevem a Moskvou reagovali s překvapením i Rusové. Potěšila je však jeho výzva k nahrazení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Spojené státy tlačí na Ukrajinu, aby přestala s útoky na ruské rafinerie a hrozí jí i omezením americké pomoci. Zelenskyj tvrdí, že Ukrajina útoky na rafinerie přerušila, ale Rusko nedodrželo příměří.

Trumpovo oznámení energetického příměří Ukrajince šokovalo. Zelenskyj oznámil, že zpráva je pro něj novinkou. I na ruské straně nicméně vzbudilo podiv.

„Všichni víme, že Trump často říká věci proto, aby zabránil růstu cen ropy. Nevím, do jaké míry to odpovídá realitě,“ reagoval první místopředseda energetického výboru Ruské státní dumy Igor Ananskich s tím, že nemá o energetickém příměří Ruska s Ukrajinou žádné informace.

Portál Axios vrhá světlo na to, co měl Trump na mysli.

Američané dali Rusku na stůl tři lákavé ekonomické pobídky, aby jej přiměli k omezenému příměří.

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