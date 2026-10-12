Trumpovo oznámení energetického příměří Ukrajince šokovalo. Zelenskyj oznámil, že zpráva je pro něj novinkou. I na ruské straně nicméně vzbudilo podiv.
„Všichni víme, že Trump často říká věci proto, aby zabránil růstu cen ropy. Nevím, do jaké míry to odpovídá realitě,“ reagoval první místopředseda energetického výboru Ruské státní dumy Igor Ananskich s tím, že nemá o energetickém příměří Ruska s Ukrajinou žádné informace.
Portál Axios vrhá světlo na to, co měl Trump na mysli.
Američané dali Rusku na stůl tři lákavé ekonomické pobídky, aby jej přiměli k omezenému příměří.